Їх у 8 разів більше: Росія кинула всі сили на Покровськ. Командири ЗСУ скаржаться, що їх не чують

На Покровському напрямку впродовж осені прослідковується найбільша кількість боєзіткнень. А сіра зона на західних і південних околицях Покровська з 16 жовтня за даними мапи DeepState значно розширилася і подекуди досягла центру міста.

Відео розстріляних цивільних жителів Покровська з посиланням на українських військових 19 жовтня оприлюднив волонтер Денис Христов із позивним «Голландець».

20 жовтня 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив про російську диверсійно-розвідувальну групу, що проникла в центральну частину міста і в районі залізничного вокзалу вбила кількох мирних жителів. Та опублікували відео зачистки в Покровську і на його околицях. Армії РФ вдалося накопичити в Покровську близько 200 військовослужбовців. Це 26 жовтня офіційно визнав і Генштаб ЗСУ.

Окупанти, що потрапили у місто, не намагаються там закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити Сили оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста, кажуть у ДШВ.

Через загрозу прориву російських військ до міста направлено спецпризначенців Головного управління розвідки, повідомляє воєнкор Андрій Цаплієнко.

Американський інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 27 жовтня повідомляє,що російське командування знижує пріоритет наступів у районі Добропілля та зосереджується на боях у Покровську.

Станом на кінець жовтня Покровськ і Мирноград, що поруч, перебувають в оперативному оточенні, яке ризикує стати реальним, вважає військовий експерт Костянтин Машовець.

Наскільки критична ситуація у місті? Чому армії РФ вдається просуватися в Покровську, а Силам оборони доводиться гасити ситуацію? І чи може Покровськ опинитись в оточенні – розбір Донбас Реалії.

Сили оборони нарощують угруповання для захисту Покровська, повідомив на зустрічі з журналістами 27 жовтня президент України Володимир Зеленський. З його слів, Росія кинула на захоплення Покровська усі сили, аби пред'явити результат США.

«Ми розуміємо, для чого їм Покровськ. Він їм потрібен тільки для того, щоб сказати – дивіться, все-таки ідея, що Україна виходить зі сходу та віддає все інше, що вони хочуть, – єдино можлива, інакше вони будуть начебто захоплювати ще», – сказав президент.

За словами Володимира Зеленського військ армії агресора на цій ділянці фронту у восьмеро більше, ніж особового складу Сил оборони.





Спроби прорватися у Покровськ тривають від літа, і вони не припинялися

Перші російські ДРГ почали проникати у Покровськ ще в середині липня. 21 липня DeepState повідомив, що у Покровську «триває ліквідація диверсійних груп». За даними аналітиків, агресор використав момент – в одній із бригад не залишилося піхоти, а обстановка на місці оцінювалася українською стороною неправильно.

15 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що Покровськ зачищено від ДРГ

У середині жовтня російські війська посилили тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію. І про наявність військ окупанта в місті знову офіційно повідомили у ЗСУ

Серед потенційних причин просування військ РФ у Покровську і навколо міста військові, з якими поговорило видання «Українська правда», називають запізнілу реакцію командування, приховування правди про ситуацію, тотальний контроль противника над небом і дірки в піхотних позиціях, через які просочуються російські військові.

Вони просто з-під землі вилазили. Може, вони ще поховалися по хатах з того першого разу, як зайшли

Зі слів оборонців Покровська, військові армії агресора продовжили просочування в місто після літньої зачистки міста від ДРГ.

«Таке відчуття, що вони просто з-під землі вилазили. Може, вони ще поховалися по хатах з того першого разу, як зайшли», – поділився з УП заступник комбата однієї з бригад, що працює в місті.

І, незважаючи на вимогу головкома Олександра Сирського повідомляти правду, якою б вона не була, командири, що працюють на Покровському напрямку, скаржаться, що їх не чують.

«Я неодноразово піднімав питання про перегрупування і відсутність другого ешелону оборони, що призведе до оточення підрозділів, але нас не чують», – говорить співрозмовник УП.

Замість лобових штурмів тактика «інфільтрації»

Сіра зона, що оточила місто з Заходу і Півдня, свідчить, про спроби противника обійти позиції ЗСУ, каже в ефірі Донбас Реаліїї Андрій Кривущенко, офіцер штабу батальйону «Свобода» Бригади наступу «Рубіж»:

Противник рухається різними тропками, намагаючись обійти по лівому чи правому флангу

«Противник в спробах обійти наші бойові порядки, які йому не дають можливості просунутися вперед, рухається різними тропками, намагаючись обійти по лівому чи правому флангу.

І там де був противник помічений силами оборони, будь то за допомогою БПЛА, чи будь то за допомогою будь-яких інших засобів спостереження або самої піхоти, і мапа Дипстейт фіксує їх.

Червона зона – це там, де безпосередньо він закріплений. Тому і зараз дуже сильно збільшились обсяги сірих зон»

Скільки насправді солдат армії агресора знаходиться в місті, оцінити неможливо, каже він.

«Ніхто не назве навіть приблизної цифри. Знаю одне, що знищується противник в неймовірно великих кількостях, тому про його наявність кількісно говорити в місті чи будь-якій іншій навіть позиції чи посадці – це неможливо».

Взагалі складно визначити, де і якими силами ворог просунувся в межах самого міста Покровськ

Періодично фіксуються пересування піхотних груп противника по 3-5 осіб, рідше 8-10 майже по всій південній частині міста, пише оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець на своїй сторінці в Facebook:

«На даний момент взагалі складно визначити, де і якими силами ворог просунувся в межах самого міста Покровськ.

Оскільки він діє за методом «прихованого проникнення» та «інфільтрації», переважно малими піхотними групами (до 10-и осіб), переважно «у відриві» від своїх основних сил та в проміжках між позиціями та рубежами передових підрозділів Збройних Сил України»

Через нестачу особового складу в передових підрозділах ЗСУ досить, вважає експерт, складно виявити ці групи під час їх переміщення, не кажучи вже про своєчасну їх «зачистку».

«Відслідкувати їх не складно. Складно їм протистояти через чисельну перевагу ворога як в живій силі противника, так і в засобах ураження. Мається на увазі і артилерія і ударні БПЛА, а в першу чергу керовані авіаційні бомби», – додає в ефірі Радіо Донбас Реалії Сергій Окішев, офіцер відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Ця тактика інфільтрації, яку активно застосовує Росія, дає свої плоди, пише Костянтин Машовець. На його думку, російське командування зробило висновки з досвіду штурмів Бахмуту, Авдіївки, Торецька та Часового Яру.

«Цим прийомам «інфільтрації» та «прихованого проникнення» замість лобових атак й штурмів кварталів міської забудови, російські війська треба було навчити (причому, у масовому порядку), при цьому, ще й організувати взаємодію та стійке управління військами (принаймні, на тактичному рівні) й зробити ще багато чого, аби це давало потрібний ефект», – пояснює він.

Противник навчився просочуватись і тепер, на фоні нестачі піхоти у ЗСУ, це дає йому перевагу.

Річ не в самій тактиці «інфільтрації», а в тому, що з боку України мало сили. І є ділянки, де не вистачає піхоти, вважає офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін.

Є великі сірі ділянки – там ніхто нічого не бачить. Де немає контролю, там ворог рухається

«Є великі сірі ділянки, де немає нічого. Тобто, там ніхто нічого не бачить, там немає живої сили, там немає контролю. Де немає контролю, – ворог рухається.

Ви можете моніторити щось дронами, але ви не можете там побачити кожного окремого солдата, який десь там у руїнах сховався.

До нього приєднався другий, потім – третій, і ось уже там три солдати перебувають. Це контроль над місцевістю практично», – пояснює він.

Зараз на цій ділянці фронту ЗСУ активно протидіє ворогу і отримало підкріплення, переконує Сергій Окішев:

«Днями нашу оборону посилили новими підрозділами, зокрема, і штурмовими військами, артилерією, екіпажами БПЛА та іншими складовими сил оборони. Різні підрозділи сил оборони зараз задіяні в обороні Покровської агломерації, задіяні буквально всі можливі сили і засоби, аби протистояти і знищувати ворога безпосередньо всередині міста»

Військові РФ прагнуть обійти місто і оточити Сили оборони

Про повний контроль над жодним з районів Покровська не йдеться, противник там не закріплюється, Росії інша мета, каже Сергій Окішев – перерізати логістику:

Ворог хоче розпорушити Сили оборони і заблокувати в першу чергу логістичні коридори до міста

«Окупанти, які потрапили у місто, вони мають намір просунутися далі, на північ. Тим самим ворог хоче розпорушити Сили оборони і заблокувати в першу чергу логістичні коридори до міста. Ризик, так, ризик є завжди, і маємо це враховувати і готуватися, як військові, до різних сценаріїв розвитку подій, до цього в тому числі», – пояснює він.

Російська армія використовує весь арсенал засобів, щоб порушити логістичні шляхи та коридори, якими користується ЗСУ біля Покровська. Особливо дошкуляють силам оборони керовані авіабомби. За даними 7-го корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ війська РФ завдають рекордних ударів КАБами.

«Зараз застосування цих керованих авіаційних бомб збільшуєтьс і досягло, можна сказати, критичної своєї маси... Логістика Сил оборони біля Покровська зараз обмежена. При доставці необхідної провізії, боєкомплекта використовуються здебільшого повітряні дрони і наземні роботизовані комплекси. Ротація особового складу також ускладнена і з цієї причини вона затягується».

Дії Сил оборони на Добропільському виступі завдали певних труднощів армії окупантів і уповільнили наступ військ РФ в бік Мирнограда, а звідти, відповідно, на Покровськ. Але основною ударною силою, яка активізувала штурми Покровська, тепер є угруповання противника, що просувається з південного і західного боку міста, пише Костянтин Машовець.

Для того, щоб замкнути кільце противнуку потрібно подолати близько 9 км від Покровської промзони на західному боці міста у північно-східному напрямку – у бік Мирнограда. На даний момент немає підстав стверджувати про наявність оточення українських військ у Покровську та Мирнограді. Однак загроза, і цілком реальна, цього - існує, вважає експерт.

Бої за Покровсько-Мирноградську агломерацію вступили у свою вирішальну фазу

«Бої за Покровсько-Мирноградську агломерацію вступили у свою вирішальну (завершальну) фазу. У разі подальшого просування противника у північному та північно-східному напрямках весь цей район оборони гарантовано буде захоплений противником. При цьому, дійсно, значна частина українського угруповання, яке на даний момент обороняється в районі Покровська, а головне - в районі Мирнограда, зазнає великого ризику потрапити в оточення», – пише Костянтин Машовець.

Захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації відкриє шлях, для подальшого просування Росії за межі Донеччини і дозволить Росії говорити про перемогу, стверджує у коментарі телеканалу «Настоящее время» військовий оглядач Денис Попович.

«Якщо захопити Покровськ, для Мирнограда це буде фатально – тоді відкриється шлях до Дніпропетровської області. Можна буде далі планувати просування широким фронтом: у бік Павлограда йде пряма дорога. Плюс ми чули, що Путін хотів би захопити Донецьку область, а Покровськ і Мироноградська частина Донецької області. Це буде інформаційний плюс, можна буде заявити про перемогу».

