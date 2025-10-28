Ось що насправді відбувається з позиціями ЗСУ біля Покровська, які в РФ оголосили «взятими в оточення»

26 жовтня начальник Генштабу Міноборони Росії Валерій Герасимов заявив про оточення підрозділів ЗСУ «в районі Красноармійська і Димитрова» (Покровська і Мирнограда), а також про оточення Куп’янська. Про це він доповів на нараді під керівництвом російського керманича Володимира Путіна з командувачами угрупованнями військ РФ в Україні.

Однак дані близького до Міноборони України OSINT-проєкту DeepState і американського Інституту вивчення війни (ISW) цього не демонструють. Більш того, під Покровськом останнім часом просувалися не тільки російські, а й українські підрозділи: зокрема, ЗСУ вдалося звільнити село Сухецьке на північний схід від Покровська.

Що насправді відбувається в районі Покровська, розповідає телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

«Проходять за піхоту і вступають у стрілецькі бої»

Оточення українських військ у Покровську Донецької області немає. Про це пишуть і в російських z-каналах, які висвітлюють російську агресію. Телеграм-канал «Военный осведомитель» пише, що «звичайно ж, на цей момент ніякого оточення 6-7 бригад (якщо врахувати тільки бойові батальйони) просто немає». «[В] черговий раз повідомлена інформація не відповідає дійсності на землі», – зауважив z-блогер Володимир Романов.

Але говорити, що ситуація для українських військ у місті нормальна, теж не можна.

За словами військових ЗСУ на Покровському напрямку, ЗС РФ відправляють до міста по дві-три людини. Зокрема, їх зафіксували біля залізниці, яка розділяє місто на дві частини.

Українські бійці пояснюють, що одна з причин, чому російським солдатам вдається пройти через їхні позиції: ЗСУ не вистачає піхоти.

Двоє-троє людей з боку російських військ проходять за піхоту і вступають у стрілецькі бої: як з пілотами дронів, так і з мінометниками, які зазвичай перебувають за піхотними позиціями.

«Противник за рахунок використання міжпозиційного простору і просочування невеликих піхотних груп накопичив у місті близько двохсот військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої. Активно працюють підрозділи БПЛА. Спроби ворога просунутися вглиб і закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів», – заявляють у Генштабі ЗСУ.

Удари по логістиці та сильні РЕБ

Російські війська сильно б'ють по логістиці: заїхати в сам Покровськ на автомобілі практично неможливо.

Тому і піхота, і пілоти дронів, і мінометники добираються до своїх позицій пішки по 10 кілометрів, тягнуть на собі весь провіант і боєприпаси.

На відміну від російських військ, у ЗСУ є чисельна перевага як у піхоті, так і в матеріальному забезпеченні. Пілоти дронів мають кратну перевагу: вилітають відразу по кілька FPV і атакують всю логістику, яка намагається пройти в Покровськ.

Однак у російських військ сильні елементи радіоелектронної боротьби. Знімальна група мережі «Настоящее время» була свідком спроби українського FPV-дрона удару по російських піхотинцях, які йшли на штурм, – дрон не долетів і впав.

Якщо вони звільнять цю територію, то позбавлять російську армію можливості далі проникати в Покровськ. І тоді дійсно оборона стабілізується

«Російські військові не зважають на втрати»

Українські військові кажуть, що ситуацію можна змінити, якщо вжити певних заходів. За різними оцінками, до міста увійшли від 200 до 400 російських солдатів, і, якщо їх вдасться витіснити звідти, ситуація стабілізується. Якщо ні, і російські війська повністю перекриють логістику, проблеми будуть не тільки для Покровська, але і для Мирнограда, який повністю контролюють українські війська, кажуть військові аналітики.

«Якщо вони звільнять цю територію, то позбавлять російську армію можливості далі проникати в Покровськ. І тоді дійсно оборона стабілізується. Якщо цього всього не відбудеться, то сили, які будуть перекинуті в Покровськ або Мирноград вести бої в міських кварталах, навряд чи зможуть зупинити російське проникнення, тому що російські військові, особливо командувачі, не зважають на втрати», – вважає військовий аналітик Ян Матвєєв.

Проблеми можуть виникнути по всьому напрямку Дніпропетровської області, підтверджує інший співрозмовник мережі «Настоящее время».

Якщо захопити Покровськ, для Мирнограда це буде фатально – тоді відкриється шлях до Дніпропетровської області

«Якщо захопити Покровськ, для Мирнограда це буде фатально – тоді відкриється шлях до Дніпропетровської області. Можна буде далі планувати просування широким фронтом: у бік Павлограда йде пряма дорога. Плюс ми чули, що Путін хотів би захопити Донецьку область, а Покровськ і Мироноградська частина Донецької області. Це буде інформаційний плюс, можна буде заявити про перемогу», – вважає військовий оглядач Денис Попович.

У сьомому корпусі Десантно-штурмових військ (ДШВ), які тримають там оборону, повідомляють, що під Покровськ стягують додаткові сили: зокрема, нові підрозділи штурмових військ, артилерії та екіпажів БПЛА.