«Жоден наш солдат не був трьохсотим чи загиблим»: як ЗСУ звільняють села Донеччини

Сили оборони звільнили село Сухецьке – важливу ділянку фронту, адже поруч розташоване місто Родинське, через яке йде траса на Покровськ та Мирноград.

Про звільнення повідомила 25 жовтня 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада. Її бійці 3-го десантно-штурмового батальйону встановили в населеному пункті український прапор.

Деокупація Сухецького дещо полегшує ситуацію Сил оборони в Мирнограді, пояснює військовий оглядач Костянтин Машовець. За його словами, російські підрозділи, які зараз намагаються захопити Родинське і просунутися до північних околиць Мирнограда, тепер опиняться в складному становищі – їм доведеться або відійти від Родинського, або «залишитися там "навічно"».

Згодом, звільнення Сухецького підтвердив у своєму оновленні DeepState. Також українські захисники, судячи з мапи проєкту, зрізали всю північну частину так званого Добропільського виступу, який виник в результаті прориву армії РФ у серпні.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода)дізнався у підполковника Богдан Бурделюка, командира 3-го десантно-штурмового батальйону 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади:

Як Сили оборони звільнювали Сухецьке?

Кого українські бійці взяли в полон?

Де армія РФ готує наступний удар?

– Згідно з оновленнями DeepState, було звільнено великі території на Добропільському виступі. Це такий собі фінальний етап контрнаступу там чи так припало, що окупанти самі почали здаватися?

– Передусім, це планування старшим штабом. Для того, щоб ряд підрозділів зміг продовжувати свої завдання за призначенням і не допустити просування противника було заплановано зрізання цього так званого клину, де в подальшому противник неодноразово здавався і поповнював наш обмінний фонд.

– Розкажіть, деталі операції зі звільнення Сухецького?

– За декілька діб було поставлене завдання і спланована ця операція: доба – для планування, доба – для підготовки. Дрібними штурмовими групами ми розпочали зачистку даного населеного пункту, що надалі дало змогу просуватися вперед.

Під час штурму Сухецького ми поділили його на декілька районів, вулиць, і по них розпочали зачистку.

Коли противник відчував, що на нього висуваються сили, які переважають, то не міг підтримувати свої дії, здавався в полон і поповнював наш обмінний фонд.

Це було не дуже важко в принципі. Під час звільнення цього населеного пункту противник не завдав жодного ураження по нас. Жоден наш солдат не був трьохсотим (пораненими – ред.) чи загиблим.

– Ви згадали про полонених. У якому вони були стані? Хто це?

– Це були контрактники російських військ або мобілізовані. Військовослужбовці переважно від 25 до 40 років. Вони всі свідомо йшли виконувати свої задачі, знали, що йдуть воювати в Україну, але обрали правильне рішення і здалися в полон.

– Як вашій бригаді вдалося встановити український прапор в селі, адже там, певно, все кишить російськими дронами?

– Так, російських дронів доволі багато, але після того, як ми змогли подавити противника та його засоби БПЛА – це сукупність заходів – ми змогли проводити ці штурми.

Після того, як ми це все зробили, провели штурм і звільнили населений пункт, то це дозволило почуватися там в безпеці.

– Зараз агресор ще намагається штурмувати в сторону Добропілля або виступу, який був, чи вже закинув цю ідею?

– Ні, щодня проводяться дрібні штурми живою силою противника. Інколи вони намагаються висунутись з технікою, але всі його спроби марні. Ми активно знищуємо (техніку – ред.) засобами БПЛА та артилерією. Коли вони доходять до наших військ, на тій ділянці, де стоїть 82-га бригада, то або здаються в полон, або гинуть.

– А чому використовуєте техніку? Наскільки це доцільно, з огляду на те, що Сили оборони активно використовують БПЛА?

– Так, вони як на долоні. В нас активно працюють FPV-дрони та артилерія. Чому використовують техніку? Тому що це вже крайні можливі варіанти, як їм дійти до переднього краю, адже техніка, яка не яка, але просувається набагато швидше, ніж піхота.

Їхні спроби дійшли вже до крайності, раз висуваються технікою. Хоч це (техніка – ред.) й велика ціль, і хоча [її видно], як на долоні, але вони вже і нею намагаються висуватися до нас, тому що піхотою не можуть дійти.

– Що тепер змінює те, що Добропільський виступ зрізали? Як це допомагає обороні Донбасу?

– Ми не даємо оточити ряд населених пунктів, не даємо противнику змоги перерізати будь-яке постачання, щоб далі Сили оборони могли оборонятися, або організовувати якесь наступальне угрупування, яке могло б виконувати свої завдання.

– Як думаєте, де буде наступний удар російської армії? Зараз бачимо, що активно РФ штурмує Шахове, це у напрямку до Дружківки. Який тут задум далі в армії РФ?

– Їхнє завдання це захопити якнайбільше наших територій, але ми всі ці їхні завдання намагаємося поламати, і ми їх поламаємо.

