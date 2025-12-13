Прем’єр-міністр Таїланду пообіцяв продовжити воювати з Камбоджею

Прем’єр-міністр Таїланду Анутхін Чанвіракун пообіцяв продовжити бойові дії на кордоні з Камбоджею. Таку заяву він зробив через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що сторони готові до припинення вогню.

«Таїланд продовжуватиме військові дії доти, доки ми не відчуємо, що нашій землі та народу більше нічого не загрожує. Хочу це чітко заявити. Наші дії сьогодні вранці вже говорили самі за себе», – написав Чанвіракун у фейсбуці.

Міністерство інформації Камбоджі заявило, що військові Таїланду продовжили завдавати ударів по цілях уздовж кордону. Таїланд зв свого боку звинуватив Камбоджу в «неодноразових порушеннях міжнародних правил», зокрема, у завдаванні ударів по цивільних об’єктах та встановленні мін.

Раніше Трамп заявив, що поговорив із прем’єр-міністрами Таїланду та Камбоджі Анутхіном Чанвіракулом та Хуном Манетом. «Вони погодилися припинити всі обстріли, починаючи з сьогоднішнього вечора, і повернутися до початкової мирної угоди», – написав американський президент у соцмережі Truth 12 грудня.

Бойові дії між Таїландом та Камбоджею поновилися в понеділок, 8 грудня. Обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні домовленостей про перемир’я, досягнутих за посередництва Трампа. Як пише «Аль-Джазіра», внаслідок чергового загострення конфлікту в обох країнах загинули понад 20 людей, ще близько 200 зазнали поранень.

Попередні прикордонні сутички між Камбоджею та Таїландом сталися в липні 2025 року, через кілька днів після загибелі двох солдатів Таїланду, які підірвалися на мінах. Винищувачі F‑16 військово-повітряних сил Таїланду у відповідь завдали авіаударів по Камбоджі.

У жовтні за посередництва президента США Дональда Трампа сторони підписали декларацію, в якій зобов’язалися припинити всі військові дії та встановити добросусідські відносини. Таїланд обіцяв звільнити 18 камбоджійських військовополонених, а Камбоджа – розпочати відведення важкої артилерії від кордону. Контроль за дотриманням режиму припинення вогню мали взяти на себе малайзійські спостерігачі.

Конфлікт між сучасними Таїландом і Камбоджею через прикордонні території та розташовані на них священні для буддистів храми триває вже понад 100 років і призвів до більш як 10 воєн лише у XX і XXI століттях.