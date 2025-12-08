Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі після сутичок на кордоні

Таїланд 8 грудня завдав авіаударів Камбоджі після сутичок на кордоні. Обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні домовленостей про перемир’я, досягнутого за посередництва президента США Дональда Трампа.

Військово-повітряні сили Таїланду заявили, що Камбоджа мобілізувала важке озброєння, передислокувала бойові підрозділи та підготувала допоміжні сили, що могло призвести до ескалації воєнних дій. «Ці події спонукали нас використовувати військову авіацію для стримування та ослаблення військового потенціалу Камбоджі», – цитує заяву військових Reuters. Щонайменше один таїландський солдат загинув, ще вісім зазнали поранень під час зіткнень.

У міністерстві оборони Камбоджі заявили, що таїландські військові на світанку атакували камбоджійські війська у двох місцях після кількох днів провокаційних дій. Оборонне відомство стверджує, що камбоджійські війська не відповіли на напад.

Колишній лідер Камбоджі Хун Сен, батько нинішнього прем’єра Хун Манета, заявив, що таїландські військові є «агресорами», які прагнуть спровокувати дії у відповідь, і закликав камбоджійські війська виявити стриманість.

За підсумками засідання Ради національної безпеки Таїланду влада країни заявила, що уряд діятиме відповідно до резолюції ради, яка передбачає проведення військових операцій у таких випадках.

Попередні прикордонні сутички між Камбоджею та Таїландом сталися в липні 2025 року, через кілька днів після загибелі двох таїландських солдатів, які підірвалися на мінах. Винищувачі F‑16 військово-повітряних сил Таїланду у відповідь завдали авіаударів по Камбоджі.

У жовтні за посередництва президента США Дональда Трампа сторони підписали декларацію, в якій зобов’язалися зупинити всі військові дії та встановити добросусідські відносини. Таїланд обіцяв звільнити 18 камбоджійських військовополонених, а Камбоджа – розпочати відведення важкої артилерії від кордону. Контроль за дотриманням режиму припинення вогню мали взяти на себе малайзійські спостерігачі.