Таїланд та Камбоджа другий день поспіль обмінюються ударами

Таїланд та Камбоджа другий день поспіль обмінюються ракетними, повітряними та артилерійськими ударами. Як пише агентство Reuters, внаслідок ескалації конфлікту загинули щонайменше 15 людей, ще десятки тисяч змушені залишити свої будинки.

Зіткнення почалися вздовж кордону вранці в четвер, 24 липня – наступного дня після того, як влада Таїланду відкликала свого посла з Пномпеня і заявила, що висилає камбоджійського посла в Бангкоку. Цьому передував черговий підрив на міні ще одного солдата Таїланду: за твердженням Бангкока, цю міну встановили військові Камбоджі. Пномпень відкинув ці звинувачення.

Сторони звинуватили одна одну у розв'язанні конфлікту. Крім того, у п'ятницю Таїланд звинуватив Камбоджу у нападах на громадянське населення, а Камбоджа Таїланд – у використанні касетних боєприпасів.

За даними МОЗ Таїланду, понад 130 тисяч людей було евакуйовано із зон конфлікту. На цих територіях загинули 15 людей, 14 із них – це мирні жителі. Також повідомляється, що 46 осіб отримали поранення, зокрема 15 військовослужбовців.

Як пише Reuters, Таїланд відкинув посередницькі зусилля третіх країн і наполягає на врегулюванні конфлікту шляхом двосторонніх переговорів.

Таїланд та Камбоджа століттями воюють і ведуть суперечки щодо належності прикордонних територій. Протистояння триває з початку Середніх віків, коли ці землі почали постійно переходити з рук до рук під час десятків воєн між різними тайськими та кхмерськими державами. Орієнтовна лінія сьогоднішнього кордону оформилася у другій половині ХІХ століття. Всього в новітній час, тобто за останні приблизно 70 років, Таїланд і Камбоджа воювали один з одним у різних масштабах більше 10 разів.