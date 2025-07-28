Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню

Лідери Таїланду й Камбоджі на переговорах, які відбулися 28 липня в адміністративному центрі Малайзії Путраджая, домовилися про припинення вогню. Домовленість має покласти край боям, які розпочалися в прикордонних регіонах 24 липня. Загострення давнього конфлікту призвело до загибелі кількох десятків людей.

Припинення вогню має набрати чинності опівночі. Досягнення домовленостей підтвердив прем’єр Малайзії Анвар Ібрагім, який виступав як посередник, а також обидва лідери – прем’єр Камбоджі Хун Манет і виконуювач обов’язків голови уряду Таїланду Пхумтам Вечаячай. Очільники урядів висловили впевненість у тому, що сторони дотримуватимуться перемир’я.

Минулого тижня між двома державами Південно-Східної Азії спалахнув збройний конфлікт через прикордонні суперечки. Обидві армії використовували бронетехніку, системи залпового вогню та авіацію. Попри переговори, 28 липня бойові дії тривали п’ятий день поспіль.

В організації зустрічі брали участь також США. Президент Дональд Трамп у вихідні мав телефонні розмови з лідерами обох країн.

Обидві країни звинувачували одна одну в ескалації. Конфлікт між Таїландом і Камбоджею через прикордонні території і розташовані на них священні для буддистів храми триває вже понад сто років і призвів до більш як 10 воєн.