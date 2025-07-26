Трамп після переговорів із лідерами Таїланду й Камбоджі каже про ймовірність припинення вогню

Президент США Дональд Трамп 26 липня поговорив телефоном із лідерами Таїланду та Камбоджі, країн, між якими кілька днів тривають бойові зіткнення.

За твердженням Трампа у його соцмережі Truth Social, обидві сторони «шукають негайного припинення вогню та миру», а також відновлення переговорів про торгівлю зі США.

«Після розмови з обома сторонами, припинення вогню, мир і процвітання здаються цілком логічними. Незабаром ми побачимо!» – написав президент США.

Бойові дії між двома державами, розташованими у Південно-Східній Азії, розпочалися 24 липня. Загострення давнього прикордонного конфлікту стало кровопролитним за останні роки: кількість загиблих, за останніми даними, досягла 34 людей, десятки тисяч мирних жителів змушені були залишити свої будинки.





У суботу стало відомо, що сутички не обмежуються північними прикордонними районами. Надходять повідомлення про бої в провінціях Таїланду Трат та Чантхабурі. Ці регіони розташовані в безпосередній близькості від популярних туристичних напрямків: від місця зіткнень, як повідомляється, близько 150 кілометрів до Паттайї та 200 км до Бангкока. Район розташований більш ніж за 250 кілометрів від основної лінії фронту.

Камбоджа звинуватила Таїланд у тому, що він першим розпочав бойові дії на цій ділянці кордону, обстрілявши територію провінції Пурсат, у тому числі із застосуванням важких артилерійських снарядів. Повідомлялося і про морський бій неподалік узбережжя.





Сторони продовжують звинувачувати одна одну в початку бойових дій. Таїланд стверджує, що камбоджійська армія цілеспрямовано атакувала цивільні об’єкти, в тому числі лікарню та автозаправну станцію. Камбоджа, у свою чергу, закидає Таїланду застосування заборонених касетних боєприпасів. Обидві сторони застосовують бойові літаки, артилерію, РСЗВ, танки та сухопутні війська.

Спостерігачі побоюються, що продовження конфлікту може дестабілізувати весь регіон, де країни традиційно є популярними напрямками для мільйонів туристів і важливими економічними партнерами.

Раніше представники Пакистану висунули Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за посередницькі зусилля, які дали змогу зупинити збройний конфлікт між Пакистаном та Індією. Трамп також стверджує, що домігся припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Втім, прагнення Трампа покласти край війні між Росією та Україною успіхом наразі не увінчалися.



