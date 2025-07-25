Трамп розпочинає свою кількаденну поїздку до Шотландії

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю розпочинає свою п’ятиденну поїздку до Шотландії.

Він має відвідати два поля для гольфу, що належать Трампу, у Тернберрі та Абердині, між п’ятницею та вівторком, а також одне зі своїх нових полів для гольфу, яке має відкритися у серпні.



Очікується, що Трамп прибуде до аеропорту Прествік ввечері, перш ніж вирушити на своє поле для гольфу Тернберрі в Південному Ейрширі. Потім він планує відвідати відкриття поля для гольфу в Абердинширі, присвячене його матері-шотландці, яка виросла на острові Льюїс.

Його присутність призведе до масштабної операції поліції Шотландії та тисяч офіцерів, які, як очікується, будуть боротися з масовими протестами навколо його полів для гольфу та в шотландських містах.



