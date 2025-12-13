«Укренерго»: 14 грудня вимкнення електрики триватимуть

Завтра, 14 грудня, в усіх регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електрики, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго».

За повідомленням, для населення графіки погодинних відключень діятимуть упродовж усієї доби, для промисловості будуть графіки обмеження потужності. «Укренерго» не уточнює кількість черг відключень – хоча раніше давав таку інформацію.

В «Укренерго» нагадують, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.