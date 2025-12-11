Через удар РФ на Одещині знеструмлені споживачі, роботи з відновлення вже почалися – «Укренерго»

Російська армія атакувала енергооб’єкти у кількох областях України протягом ночі, повідомив оператор «Укренерго» 11 грудня.

«Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться в повідомленні.

Компанія нагадує, що в усіх регіонах України тривають заходи обмеження споживання. Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам і на ранок 11 грудня було таким же, як і напередодні.

«Укренерго» просить обмежити користування потужними електроприладами:

«За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень».

Раніше голова Одещини повідомив, що російські військові в ніч на 11 грудня завдали удару безпілотниками по об’єктах цивільної, енергетичної і транспортної інфраструктури. Зокрема, зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.



