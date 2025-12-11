Повітряні сили: війська РФ вночі атакували критичну інфраструктуру України, є влучання на 34 локаціях

Російські військові в ніч проти 11 грудня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 і 151 ударний БпЛА, близько 120 із яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком удару, за словами військових, був Кременчук на Полтавщині. Також були атаковані Одещина і прифронтові території.

«За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей: 83 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів); дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА й однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.