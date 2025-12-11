На Одещині через удар РФ пошкоджений об’єкт енергетики – ОВА

Російські військові в ніч на 11 грудня завдали по Одещині удару безпілотниками, спрямованого проти цивільної, енергетичної і транспортної інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики. Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що для гасіння пожежі залучали пожежний потяг «Укрзалізниці», понад 50 вогнеборців і 13 одиниць техніки.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.