В уряді розповіли, як покращуватимуть ситуацію із світлом для людей

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену атаками РФ, уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.



Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів. Водночас електропостачання лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу залишається безперебійним.



«З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення. Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів», – написала Свириденко в телеграмі.



Також уряд доручив ОВА, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії. Йдеться про додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вуличну рекламу, які не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці.

Але, як повідомляє прем’єрка, вулиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії – їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією.

Крім того, Кабмін доручив Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА забезпечити повне функціонування об’єктів розподіленої генерації – газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.



Свириденко також додала, що уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше – це зменшить навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години.

Читайте також: «Укренерго»: споживання електроенергії має тенденцію до зростання

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.