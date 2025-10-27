«Важко, але прориваємось». Офіцер з бригади «Рубіж» про ситуацію у Покровську

У Покровську значно ускладнилась ситуація. 17 жовтня DeepState позначив червоним – тобто як підконтрольну армії РФ – ділянку у південно-західній частині міста. Далі трохи західніше біля Покровська, а потім і в ньому самому, почала ширитись «сіра зона».

Генштаб ЗСУ вдень 26 жовтня повідомив про накопичення у місті близько 200 російських солдатів – «за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп». Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні того ж дня зазначив, що ситуація «складна», тривають «жорсткі» бої, навколо Покровська та прилеглого Мирнограда зафіксована значні сили противника. Це викликало значний резонанс.

Чи дійсно ситуацію з обороною міста настільки критична?

Чому на мапі DeepState такі великі ділянки «сірих зон»?

Чого зараз домагається Росія тут?

Про це в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів Андрій Кривущенко, офіцер штабу батальйону «Свобода» бригади наступу Нацгвардії «Рубіж».

– «Сіра зона» на мапі DeepState, схоже, досягла центру Покровська. Що зараз відбувається в місті?

– «Сіра зона» є дуже розмитим поняттям в сьогоднішніх бойових діях, адже противник попередньо був активно накопичений глибоко в наших тилах, – зараз вони зачищаються, вибиваються. Крім того, є факти проникнення диверсійних груп противника в глибокі тили наших міст. Це дуже сильно заважає окреслити і чітко зрозуміти, де саме зараз проходить лінія бойового зіткнення. Тому ця «сіра зона» дуже велика, розмита.

Противник не залишає спроб [просунутись], здебільшого він вражається за допомогою БПЛА з повітря. Дуже багато є стрілецьких контактів саме з піхотою на позиціях.

В його тактиці єдине, що є незмінним, це максимальне «задавлення» просто живою силою, коли позиції Сил оборони фактично вже не мають БК боєкомплектудля того, щоб вражати противника, і тільки таким чином йому вдається просунутись вперед.

– Я ще уточню стосовно цих «сірих зон», які ми зараз бачимо на карті DeepState. Якщо згадати, раніше DeepState показував червоним кольором різні «клини» російських військ в центрі населених пунктів, того ж Бахмуту, тієї ж Авдіївки, Курахового. Зараз ми бачимо великі «сірі зони», не тільки в Покровську, але й на інших напрямках вони збільшуються. З чим це пов'язано? Це ось ця тактика інфільтрації агресора чи це пов'язано з тим, що ще більше стало дронів?

– Це пов'язано першочергово з тим, що противник в спробах обійти наші бойові порядки, які йому не дають можливості просунутись вперед, рухається різними стежками, намагаючись обійти по лівому чи правому флангу. І там, де противник був помічений Силами оборони, за допомогою БПЛА, будь-яких інших засобів спостереження чи самої піхоти, DeepState фіксує це. Відповідно, позначає на мапі.

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 26 жовтня зазначив, що Росія використовує місії з інфільтрації (або ж просочення), відсутність суміжних ліній фронту в деяких тактичних районах, а також пов’язане з цим розпорошення сил для перебільшених заяв про здобутки на полі бою. За оцінкою аналітиків, російські війська досягають успіхів поблизу та в межах Покровська та Мирнограда, які є тактично значущими, але, ймовірно, «не віщують неминучого краху української оборони в цьому районі».

Якщо противник не закріпився, то це вважається «сірою зоною», оскільки він уже був помічений. Червона зона – це там, де противник безпосередньо закріпився.

Тому зараз і збільшились дуже сильно площі «сірих зон».

– Скільки російських солдатів в місті приблизно?

– Цього ніхто не знає. Знаю одне, що знищується противник в неймовірно великих кількостях, тому про його наявність кількісно говорити в місті чи на будь-якій іншій позиції чи в посадці – неможливо.

– Як Сили оборони намагаються вирішити цю кризу в обороні міста?

– Я би не поспішав називати це кризою. Кризи там ніякої немає. Це стандартне ведення бойових дій в міській забудові.

Оборона вибудована в кілька ешелонів. Першочергово, звісно, зустрічають противника БПЛА і піхота, які перебувають на позиціях. Далі, якщо противника вдається трошечки відігнати від наших позицій, включаються засоби артилерії.

Так само працює і авіація, танки. Абсолютно всі засоби колективного озброєння задіюються для ураження живої сили противника. І так само проти бронетехніки противника, яка намагається висуватися до наших позицій.

– Якщо подивитися на мапу DeepState, то Покровськ із Мирноградом опинились у такій горловині – якщо брати з «сірою зоною», то між її краями лише 5 кілометрів навпрямки. Чи можна говорити про те, що міста перебувають у напівоточенні?

– Про це вже давно йде мова, що ці міста перебувають в оперативному оточенні, під загрозою повного оточення. Але дякуючи Силам оборони, дякуючи неухильній роботі багатьох підрозділів, противнику це не вдається зробити.

І всі чудово бачать, що на північ від Покровська, – це напрямок Білицького, Родинського, – ситуація для противника взагалі кричуще негативна.

За останні півтора-два місяці була звільнена велика кількість території, було знищено велику кількість противника, багато було взято в полон.

В принципі, хід їхніх дій Силам оборони зрозумілий, і ми можемо вправно протидіяти їхнім наступальним діям надалі.

– 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ також говорить, що російські підрозділи намагаються заблокувати місту логістику. Як зараз із нею справи?

– Звісно, намагаються. Це найбільш пріоритетна задача, як для нас, так і для противника, – обламати логістичні шляхи, взяти їх під свій контроль, для того, щоб не було можливості забезпечувати свою піхоту на передньому краї і закидати сили підкріплення чи проводити евакуацію.

Наразі він контролює їх (логістичні шляхи – ред.) тільки з неба. Це FPV-дрони, це саморобні «Молния», «Привет-82», «шахеди» так само працюють.

Але нам вдається здійснювати логістику, ми доїжджаємо на передній край, ми проводимо евакуацію, ми забезпечуємо наші підрозділи всім необхідним, що є. Важко, але прориваємось.

