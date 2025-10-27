«Ми дійдемо до того, що танки будуть винищені як клас»: експерти та військові про роль танків у сучасній війні

Ще три з половиною роки тому танки були важливим компонентом на полі бою. Але з розвитком технологій їх роль зменшувалась і зараз використання бойових машин як Росією, так і Україною носить скоріш епізодичний характер, кажуть військові. Чому так сталося – розбирались кореспонденти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

«Багато бригад взагалі від танків відмовились»

На початку великої війни і Росія, і Україна активно кидали танки у штурми. Вони йшли вперед великими групами, іноді дорогами, в колонах, навіть без щільного прикриття піхотою. Танки застосовували і задля прориву, і задля придушення вогневих точок.

Зараз високотехнологічна війна. І я знаю, що багато бригад взагалі від танків відмовились. Але не ми

«Якщо згадати часи АТО і ООС – тоді було достатньо запустити чутки, що їдуть танки, і всі вже починали ховатися, навіть стріляти не треба було. В перший рік повномасштабного вторгнення ми, на мою думку, могли б танками виграти війну, якби в нас їх було багато – в тому числі західних, і ми мали б достатню кількість кваліфікованих танкістів. Зараз високотехнологічна війна. І я знаю, що багато бригад взагалі від танків відмовились. Але не ми», – розмірковує командир танку 100-ї окремої механізованої бригади Артур, який служив у ЗСУ з 2015-го до 2019 року, а з початком повномасштабної війни знов повернувся на фронт.

Під час війни Сили оборони України досить швидко навчилися зупиняти та громити російські танкові колони. Спочатку за допомогою переносних протитанкових систем NLAW, «Джавелін» та артилерії, потім – активно використовуючи FPV.

«В перші роки великої війни ворог активно використовував бронетехніку, в тому числі танки. Під час оборони Авдіївки – тільки вузьку смугу відповідальності нашого підрозділу регулярно атакували декілька десятків одиниць танків, БМП, БТР. Здебільшого ми їх знищували – дещо забирали як трофеї.

Після таких великих втрат армія РФ деякий час взагалі не використовувала бронетехніку під час штурмів. Та й зараз – це дуже поодинокі випадки», – розповідає В’ячеслав Шевчук, командир батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї окремої єгерської бригади.

«Танк – це не артилерія. Він набагато точніший»

Зараз і українські, і російські танкісти діють набагато обережніше – танки працюють переважно зі стаціонарних позицій, подібно до артилерії та САУ. І у танків в такій ролі є серйозна перевага.

Це дуже точна зброя

«Танк – це не артилерія. Він набагато точніший. А якщо тебе ще й дрони професійно коректують – то можна в буквальному сенсі в людину влучити. Це дуже точна зброя», – зазначає Артур.

«Коли артилерія працює – ти чуєш «виходи» і маєш якісь секунди, щоб сховатись. Коли стріляє танк – це «вихід» і одночасно «прихід». Ти навіть не встигнеш нічого зробити і зрозуміти, звідки ведеться вогонь» – розповідає член екіпажу Артура Руслан.

«Це потужний вогонь – по суті снайперська гвинтівка калібру 120 чи 125 міліметрів, яка може вражати цілі на відстані від 50 метрів прямим наведенням і до 12 200 метрів з закритих вогневих позицій з кращою результативністю, ніж в артилерії – за винятком використання артилерією високоточних снарядів, в яких відхилення від цілі буквально нульове – в межах одного метра.

Але такі снаряди коштують дуже дорого, а танк, який стріляє з закритої вогневої позиції, випустивши 10 снарядів, знищує практично таку саму ціль, яку знищує артилерійський дивізіон, витрачаючи на таку саму ціль близько 400-500 снарядів», – пояснює фахівець в бронетанковій галузі Микола Соломаха.

Здебільшого застосовуємо танки з закритих вогневих позицій, бо з такою кількістю ворожих FPV-дронів і ударних крил вижити танку вкрай важко

«Здебільшого застосовуємо танки з закритих вогневих позицій, тобто працюємо на дальній відстані, бо з такою кількістю ворожих FPV-дронів і ударних крил вижити танку вкрай важко. І машини знищуються, і, що найважливіше, досвідчені екіпажі залишаються назавжди в тих машинах», – каже командир танкового підрозділу 100-ї окремої механізованої бригади Дмитро.

В умовах, коли в небі постійно висять розвідувальні дрони, танкістам ще треба знайти момент для пострілу, щоб не розсекретити місце – звідки ведеться вогонь. Те саме з доставленням боєприпасів та ротаціями екіпажів.

«Через наш танк «трасерами» постійно пролітають російські FPV, над нами висять «Мавіки». Тобто коли розвідувальні дрони на нас дивляться – ми не працюємо. Як тільки той же «Мавік» летить на перезарядження чи кудись відлітає – працюємо. Тобто шукаємо ці вікна можливостей», – пояснює Артур.

Є ціль – ми навелися, швидко відпрацювали, вискочили з танка

«Є ціль – ми навелися, швидко відпрацювали, вискочили з танка, замаскували його, і все – сидимо тихо, чекаємо, поки нам знайдуть іншу ціль» – каже Руслан.

«Через дрони сильно страждає наша логістика – підвіз БК, завезення людей на позиції. Зараз набагато більше доводиться ходити пішки. По 5 кілометрів мінімум. Ну й снаряди відвантажуємо далі, щоб не спалити позиції», – додає Артур.

«Я – механік-водій, то моє завдання вивезти екіпаж, завезти і вчасно сховатись. І щоб все було гладко. Не нарватись десь на міни. Хоча зараз ворог більше протипіхотні міни використовує. Вони для танка – що укус комара для людини. Але ж можуть бути і протитанкові подекуди», – розповідає побратим Артура Сергій.

«КАБи і в десяти метрах, і ближче лягали – танку взагалі по барабану»

Класичну стрільбу прямим наведенням українські танкісти зараз використовують лише в крайньому разі – під час масованих штурмів, коли оператори FPV самостійно вже не справляються.

Зараз пряме наведення використовується рідко

«Зараз пряме наведення використовується рідко – хіба що коли ворог впритул підходить технікою до нашої лінії оборони або коли тієї техніки йде ну прямо дуже багато», – зазначає Дмитро.

«Робота танка прямим наведенням має свою специфіку, бо це стрільба на відстані 200, 300, 800 метрів. Після кожного пострілу піднімається такий пил, що не видно майже нічого. Це фактично рандомна стрільба. Коли погода волога – тоді супер. Ти можеш прицілитись, можеш навестися», – пояснює нюанси Артур.

Якщо на тебе полюють цілодобово – величезне значення має маскування бойової машини на позиції. За словами українських танкістів – це ціле мистецтво. Тим більше восени, коли густе зелене листя – вже не помічник.

Восени сховатись складніше

«Восени сховатись складніше. Треба буде шукати місце для танка десь під будівлею. Додатково закидати зверху мотлохом. Та й гілки з листям з часом підсихають – кожного дня доводиться по-новому це робити», – розповідає Руслан.

«Ось випадок був. Суміжники з бригади «Лють» проходили повз наші позиції, їм передали, що летять КАБи, і вони звернули до нашої посадки. І вони йдуть – в трьох метрах наш танк стоїть – а вони його не бачать – так гарно він замаскований. А поряд ворожий «Мавік».

Мені по рації передають: «небо вороже, зараз тих, хто до тебе йде, побачать». Кажу: «Хлопці, ось тут десь заховайтесь». А коли КАБи пролетіли і «Мавік» полетів, попросив їх переміститись в сусідній підвал, бо накопичення людей ворог відразу вираховує – і туди летить просто все», – згадує Артур.

Під час обстрілів танки з грізної зброї перетворюються на надійне укриття. Броня захищає екіпаж від потужних прильотів.

«КАБи і в десяти метрах, і ближче лягали – танку взагалі по барабану. Уламками поб'є, якщо щось загориться – швидко гаситься. В нас чимало вогнегасників, води. Вирв від артилерії перед цим танком вже стільки натикано. Та й влучити артилерією безпосередньо в танк, будемо чесні, дуже важко.

Йдемо у підвал, лише коли «Ланцет» летить. Від нього танкова броня не рятує

ФПВшки по барабану. Хоч десятками запускайте. В нас захисна сітка – вони просто до того танка не доберуться. Ми взагалі йдемо у підвал, лише коли «Ланцет» летить. Бо як показала практика – від нього танкова броня не рятує», – зазначає Артур.

«Ситуація і в нас, і в Росії по танках приблизно однакова – плачевна»

Додає проблем українським танкістам ще й різноманітність снарядів. Старі радянські запаси, які мала Україна, давно закінчилися. Тепер під час бою доводиться коригувати вогонь, орієнтуючись на тип боєприпасу.

«Вони зараз прямо дуже різні, і це впливає на нашу роботу, тому що коли всі снаряди однакові – ми знаємо, яке коригування брати, командири екіпажів самі розуміють і все враховують. А от коли в тебе 10 однакових і 10 інших – потім буває трошки складно коригувати.

Ти розумієш, що снаряд має прилетіти в ту саму точку, а він летить або недольотом, або перельотом. Бо навіть якщо в ньому буде на декілька грамів менше пороху – його траєкторію доводиться окремо вираховувати», – зазначає Дмитро.

На кожен снаряд, на кожен порох йде своя поправка. Буває, я на позицію заїжджаю – мені п'ять видів снарядів дають

«На кожен снаряд, на кожен порох йде своя поправка. І вона в «Кропиву» не вноситься – це вже ми-танкісти між собою досвідом ділимось. Такий-то снаряд з таким-то порохом – треба поправку по «Кропиві» стільки давати. Інший з іншим порохом – своя поправка. Якщо взяти старі, радянські снаряди – то було просто щастя.

Що «Кропива» показує, так і стріляєш. Але я вже не пам’ятаю, коли їх крайній раз бачив. Буває, я на позицію заїжджаю – мені п'ять видів снарядів дають. Ти працюєш – чотири снаряди в ціль поклав, азарт – вже хочеться ту будівлю з ворогами остаточно скласти. Але інші снаряди – і вже доводиться знову пристрілюватись. А це все час, якого в тебе ніколи немає», – розповідає Артур.

Загалом, за даними проєкту «Орікс», станом на 2025 рік Росія втратила у повномасштабній війні близько чотирьох тисяч танків, Україна приблизно тисячу двісті.

Їх бережуть як останній аргумент королів на полі бою

«Ситуація і в нас, і в Росії по танках приблизно однакова – плачевна. Тому що всі ті танкові батальйони, які є на фронті, по штату повинні мати від 31 до 40 машин. А по факту мають в найкращому випадку 5-6 машин, в найгіршому – 2-3 машини. Про те, щоб регулярно застосовувати ці танки на полі бою, мова не йде. Їх бережуть як останній аргумент королів на полі бою.

Це ті, хто розуміє роль танка, ті, хто не розуміє його роль – досить часто втрачають бойові машини, поставивши їм завдання на кшталт: «А ти виїдь ось туди і постріляй в той бік, щоб наша піхота побачила, що в нас є танки, підтримай її морально». Під час таких операцій ми дуже часто втрачаємо танки. Аналогічна ситуація у ворога.

Ми розпочинали війну, коли в нас в строю було близько 800 одиниць і на зберіганні ще було приблизно 600 одиниць. В загальній кількості – більш ніж 1500 тисячі танків у Збройних силах України, точніше в Силах оборони – не було.

Приблизно така сама кількість – вона є і зараз, тільки треба враховувати, що реальна ситуація така, що боєздатними з тих близько 1500 – в найкращому випадку є третя частина, в найгіршому випадку – тільки п'ята частина», – зазначає Соломаха.

«Головне його знерухомити, а потім вже справа техніки просто допалити його»

Але основна загроза для танків – це дрони-камікадзе. Через їхнє масове застосування на фронті танки тепер використовують за мінімумом. І не завжди за прямим призначенням – не для атак, а, наприклад, для підвезення піхоти до лінії розмежування, як це нерідко робить Росія.

«Ось нещодавно штурм був. Вони просто їхали обварені металевим захистом, ті «мангали» – навіть не стріляли. Наші два танки їх чекали. Я зі своїми хлопцями готовий був виїжджати по них працювати, але наші їх швидко розібрали ФПВішками. Хоча там би була гра в тир – в одні ворота. Вони б не стріляли. В них інше завдання – завести піхоту, щоб ближче до нас її висадити», – каже Артур.

«Зараз танкістам дуже важко. Чому? Тому що робота бронетанкової техніки при тій кількості дронів, які є над полем бою, і на досить серйозну глибину поля бою – тобто від моменту розгортання в ротні колони, тобто від 10 км до лінії фронту і ближче, ускладнена постійною розвідкою, яку веде ворог або ми ведемо, якщо мова йде про нашу протидію бронетанковій техніці. Як тільки виявлена техніка, відразу починається застосування різних тактичних заходів з використанням різного типу дронів», – відмічає Соломаха.

Сучасні танки неможливо уявити без радіоелектронного та активного захисту від ФПВ. Такий танк уже швидко не знищити. І тут все залежить від досвіду конкретних операторів дронів.

«Танки і бронетехніка в будь-якому випадку вважаються знищеними, коли вони повністю загорілися, тому сказати, як конкретно знищується танк, дуже складно. Буває так, що ти однією ФПВ його виведеш з ладу, а буває так, що десятки змушені туди летіти і випалювати, щоб він зайнявся.

Головне його знерухомити, а потім вже справа техніки просто допалити його. Використовуються в переважній більшості кумулятивні боєприпаси, тому що вони можуть пропалити отвір в броні і туди зайти кумулятивним струменем, в середину самої техніки», – пояснює нюанси Шевчук.

Ще декілька років тому ми сміялись з ворога, коли їхні танки були обварені, як сараї. А зараз ми самі так само обварюємо

«Ми на танки встановлюємо РЕБи, встановлюємо протиФПВішні сітки в формі купола. Така сітка бере на себе удар кумулятивного струменя, у якого глибина дії – десь 50-60 см. Ось на такій відстані від основної броні танка її і встановлюємо. Тобто цей струмінь просто не встигає дійти до танка – він гасне.

Таким чином цей захист і працює. Ще декілька років тому ми сміялись з ворога, коли їхні танки були обварені, як сараї, коли на тебе просто їде груда металу квадратної форми. А зараз ми самі так само обварюємо, тому що це дає хоч якийсь шанс машині і з людьми разом виконати завдання і виїхати звідти», – зазначає Дмитро.

«Противник дуже сильно маскується і зашивається і мангалами, і колодами, і гумою, і піском. Інколи доходить до смішного – їде просто така здоровезна металева коробка, що ми навіть не можемо зрозуміти, що саме за техніка рухається в наш бік», – посміхається Шевчук.

«Головне наразі – виявити танк. А далі проти нього починають застосовувати, якщо є потреба, 2, 3, 20 дронів – до остаточного знищення бойової машини. Зараз йому вже не дадуть можливості піти з поля бою. Виявили – застосували кілька дронів, щоб вивести з ладу або двигун, або гусеничний рушій, щоб танк залишився без руху.

У танка є оглядові місця, куди можна наносити враження

Екіпаж або покидає танк, або залишається в танку, продовжуючи виконувати завдання – і далі йде атака абсолютно всіма засобами. Якщо мова йде про дрони – є випадки, коли проти одного танка застосовували до 60 дронів до повного знищення цього танка», – підкреслює Соломаха.

«У танка є оглядові місця, куди можна наносити враження – двигун, там де заходить охолодження – вони цю ділянку не можуть повністю зашити – ми можемо туди влучати», – додає Шевчук.

«Танки і артилерія мають працювати в комбінації з застосуванням БПЛА»

Але танки все ще мають вагомі переваги перед дронами. Насамперед це потужність, точність і калібр. А також автономність та універсальність.

Наразі прямо на всі 100% виконувати відповідні бойові завдання так, як танк, не може жодна зброя. Танк – це неймовірна руйнівна сила

«Наразі прямо на всі 100% виконувати відповідні бойові завдання так, як танк, не може жодна зброя. Танк – це неймовірна руйнівна сила. Той самий дрон може залетіти і розбити будівлю, скласти вщент, але він здетонує перед нею, він може стіну завалити. А танк може пробити ту стіну і знищити особовий склад, який перебуває всередині» – зазначає Дмитро.

«ФПВ має свої недоліки – йому важко знищувати противника, який перебуває за якимось укриттям. Якщо він не виснажений – він може маневрувати. І не скрізь радіогоризонт дозволяє його дістати. А танки знищують ці укриття, знищують перешкоди, які нам заважають працювати. Тому і танки, і артилерія мають працювати в комбінації з застосуванням БПЛА», – резюмує Шевчук.

«Зараз проти танків використовують дуже складні системи. Росіяни вже починають ставити на безпілотні літальні апарати або баражуючі боєприпаси – системи наведення, які коштують шалених грошей. Рятує тільки одне – таких баражуючих боєприпасів на полі бою поки що, слава Богу, небагато.

Якщо в найближчі кілька місяців – можливо, рік-півтора не буде знайдено ефективних засобів боротьби проти безпілотних літальних апаратів та баражуючих боєприпасів на полі бою – ми дійдемо до того, що танки будуть винищені як клас. І в нашій армії, і в армії РФ», – підкреслює Соломаха.

Попри всі ризики, танк залишається машиною, у якої поки немає повноцінного аналога. Саме тому інженери та військові конструктори по всьому світу зараз працюють над завданням – як підвищити виживання бойової машини на сучасному полі бою.