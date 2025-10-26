Зеленський розповів, скільки дронів, КАБів і ракет Росія запустила по Україні за тиждень

У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки, повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи нічний обстріл столиці.

«Працюють усі необхідні служби на місцях. Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста. На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранено, і серед них є діти», – наголосив президент.

За словами Зеленського, кожен удар Росії – це спроба завдати «якнайбільше шкоди звичайному життю».

«Цього тижня це удари по житлових будинках, по наших людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян. Тисячі ударів різними типами зброї – лише за один тиждень майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів застосувала Росія проти України», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна продовжувала «активно захищатися»: на полі бою, у небі, у дипломатії.

«Є вагомі результати тиску на Росію – 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях «сімки» та інших партнерів. І, безперечно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов’язково спрацює на мир. Дякую всім, хто допомагає», – підсумував президент.

У ніч проти 26 жовтня Росія атакувала Київ безпілотниками, є загиблі та поранені, йдеться у повідомленні ДСНС.

«Удруге за добу столиця під атакою ворога. 3 особи загинуло», – кажуть рятувальники.

У ДСНС зазначили, що рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі, де сталися пожежі. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб.

За іншою адресою є влучання БпЛА шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.