У Повітряних силах звітують про збиття 90 російських дронів із 101

У ніч проти 26 жовтня Росія атакувала Україні 101 ударними дронами типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, сили РФ запускали безпілотники з таких напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – окупований Крим, близько 60 із них – «Шахеди».



«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях», – уточнили українські військові.

У ніч проти 26 жовтня Росія атакувала Київ безпілотниками, є загиблі та поранені, йдеться у повідомленні ДСНС.

«Удруге за добу столиця під атакою ворога. 3 особи загинуло», – кажуть рятувальники.

У ДСНС зазначили, що рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі, де сталися пожежі. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб.

За іншою адресою є влучання БпЛА шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.