Трамп назвав умову зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що не планує зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним, доки не буде укладено угоду про забезпечення миру між Росією та Україною.

«Ви повинні знати, що ми укладемо угоду, я не збираюся марнувати свій час», – сказав Трамп журналістам у Досі.

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті була скасована. «Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», – сказав він.

Трамп знову сказав, що хоча його розмови з Путіним були приємними, вони нічого не дали.

У Білому домі 23 жовтня заявили, що президент США оголосив про нові санкції щодо Росії і скасував заплановану зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, оскільки не побачив у того «достатньої зацікавленості у русі до миру». Там додали, що зустріч між Трампом і Путіним не повністю знята з порядку денного, і «якось це може статися».

У Білому домі також висловили очікування, що новий пакет санкцій проти Росії чинитиме значний тиск на Москву.

Однак Путін заявив 23 жовтня, що зустріч з Трампом у Будапешті не скасована, а «швидше, переноситься», а американські санкції проти Москви він назвав «недружнім актом щодо Росії».

Після цього стало відомо, що спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв прибув з візитом до Вашингтона. Під час спілкування з американськими журналістами він заявив, що Росія, Україна та США «близькі до дипломатичного рішення», яке дозволить завершити війну.



