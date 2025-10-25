Доступність посилання

Спецпредставник Кремля Дмитрієв заявив, що Росія, Україна та США «близькі до дипломатичного рішення»

На запитання про те, чому Путін не погоджується на припинення вогню, Дмитрієв відповів, що Росія хоче не просто припинення вогню, а остаточного вирішення війни
На запитання про те, чому Путін не погоджується на припинення вогню, Дмитрієв відповів, що Росія хоче не просто припинення вогню, а остаточного вирішення війни

Спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що Росія, Україна та США «близькі до дипломатичного рішення», яке дозволить завершити війну.

«Я вважаю, що справжня проблема полягає в тому, як продовжити діалог, як знайти мирне вирішення кризи, пропонуючи реалістичні рішення, а не висуючи нереалістичні», – сказав Дмитрієв в інтерв’ю CNN.

На запитання про те, чому російський президент Володимир Путін відмовляється погодитися на припинення вогню та заморожування лінії фронту у її нинішньому стані, Дмитрієв відповів, що Росія хоче не просто припинення вогню, а остаточного вирішення. За його словами, припинення вогню завжди може бути порушене або використане для переозброєння.

Читайте також: Зеленський розповів, за яких умов можливе перемир’я

«Це великий крок з боку президента Зеленського – вже визнати, що йдеться про лінію фронту. Раніше він займав позицію, що Росія має повністю піти (з окупованих територій України – РС). Отже, насправді, я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке може бути вироблено», – підкреслив спецпосланець.

За повідомленнями ЗМІ, у суботу, 25 жовтня, мають відбутися переговори Кирила Дмитрієва зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом.

Читайте також: WSJ: Трамп обрав середній за жорсткістю варіант санкцій

Візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні та після того, як Трамп заявив, що «скасував» заплановану зустріч зі російським президентом Володимиром Путіним. Адміністрація Трампа запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» та «Лукойл».

У Білому домі заявили, що Трамп оголосив про нові санкції щодо Росії і скасував заплановану зустріч із Путіним, оскільки не побачив у того «достатньої зацікавленості у русі до миру».

Володимир Путін, коментуючи санкції, назвав їх недружнім актом і водночас заявив, що вони суттєво не позначаться на російській економіці.

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».


