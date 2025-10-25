Спецпредставник Кремля Дмитрієв заявив, що Росія, Україна та США «близькі до дипломатичного рішення»

Спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що Росія, Україна та США «близькі до дипломатичного рішення», яке дозволить завершити війну.



«Я вважаю, що справжня проблема полягає в тому, як продовжити діалог, як знайти мирне вирішення кризи, пропонуючи реалістичні рішення, а не висуючи нереалістичні», – сказав Дмитрієв в інтерв’ю CNN.



На запитання про те, чому російський президент Володимир Путін відмовляється погодитися на припинення вогню та заморожування лінії фронту у її нинішньому стані, Дмитрієв відповів, що Росія хоче не просто припинення вогню, а остаточного вирішення. За його словами, припинення вогню завжди може бути порушене або використане для переозброєння.

«Це великий крок з боку президента Зеленського – вже визнати, що йдеться про лінію фронту. Раніше він займав позицію, що Росія має повністю піти (з окупованих територій України – РС). Отже, насправді, я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке може бути вироблено», – підкреслив спецпосланець.

За повідомленнями ЗМІ, у суботу, 25 жовтня, мають відбутися переговори Кирила Дмитрієва зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом.

Візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні та після того, як Трамп заявив, що «скасував» заплановану зустріч зі російським президентом Володимиром Путіним. Адміністрація Трампа запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» та «Лукойл».

У Білому домі заявили, що Трамп оголосив про нові санкції щодо Росії і скасував заплановану зустріч із Путіним, оскільки не побачив у того «достатньої зацікавленості у русі до миру».

Володимир Путін, коментуючи санкції, назвав їх недружнім актом і водночас заявив, що вони суттєво не позначаться на російській економіці.

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».



