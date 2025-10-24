CNN: спецпредставник РФ Дмитрієв прибув до США після оголошення американських санкцій

Спецпредставник президента РФ з економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для «офіційних» переговорів лише через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії, повідомили CNN джерела, обізнані з візитом.



За їхніми даними, очікується, що Кирило Дмитрієв, голова Російського суверенного фонду добробуту (РФПІ) та спеціальний посланець Кремля, зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією».

Візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні та після того, як Трамп заявив, що «скасував» заплановану зустріч зі російським президентом Володимиром Путіним. Адміністрація Трампа запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» та «Лукойл».

У Білому домі заявили, що Трамп оголосив про нові санкції щодо Росії і скасував заплановану зустріч із Путіним, оскільки не побачив у того «достатньої зацікавленості у русі до миру».

Володимир Путін, коментуючи санкції, назвав їх недружнім актом і водночас заявив, що вони суттєво не позначаться на російській економіці.