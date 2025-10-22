Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Генcек НАТО підтримує ідею Трампа про зупинку війни по нинішній лінії фронту

«Звучить просто, але, звичайно, також абсолютно правильно. Тому я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де ви є – це головне послання»
«Звучить просто, але, звичайно, також абсолютно правильно. Тому я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де ви є – це головне послання»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримує ідею президента США Дональда Трампа про зупинку війни РФ проти України по нинішній лінії фронту.

«Звучить просто, але, звичайно, також абсолютно правильно. Тому я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де ви є – це головне послання. І ми знову продовжимо це обговорювати сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити, щоб допомогти йому реалізувати це бачення», – сказав він журналістам у Вашингтоні.

Читайте також: «Це не про кілометри, а про дім». Зеленський відкинув передачу Росії підконтрольного Україні Донбасу

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що Україні й Росії потрібно зупинитися на поточній лінії фронту. На запитання про те, що потрібно робити з Донбасом, він відповів, що необхідно залишити все, «як є».

Видання The Washington Post із посиланням на два високопоставлені джерела повідомляло, що в ході телефонної розмови 16 жовтня з Трампом російський президент Володимир Путін зажадав від України передачі всієї території Донецької області як умову для припинення війни. Натомість Путін запропонував повернути Україні захоплені Росією частини територій у Запорізькій і Херсонській областях.

Київ заявляє про готовність до дипломатії, але не за умови, що Україна має залишити певні райони, подарувавши агресору свою землю.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG