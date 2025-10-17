Трамп після зустрічі з Зеленським: настав час укласти мирну угоду і «зупинитися там, де є»

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав укласти мирну угоду і «зупинитися там, де є».

За його словами, зустріч з Зеленським була «дуже цікавою і сердечною».

«Але я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду! Досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішить! Більше ніякої стрілянини, ніяких смертей, ніяких величезних і нераціональних витрат грошей», –написав він у своїх соцмережах.

Зустріч Трампа та Зеленського тривала понад дві години. За даними медіа, українська делегація привезла до Білого дому карти, на яких вказані «больові точки» російської оборонки та воєнної економіки.

Білий дім оприлюднив спільне фото Трампа та Зеленсього.

«Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо коштів, нам платять за боєприпаси та ракети... ми уклали дуже вигідну угоду з НАТО... ми тут не для цього. Ми тут, щоб врятувати тисячі життів...» – йдеться у підписі до фото.

Напередодні Трамп провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, після яких анонсував їхню зустріч, яка, за словами президента США, може відбутися протягом двох тижнів в Угорщині.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що під час майже двогодинної розмови особливий акцент було зроблено на «українській кризі» (так в Росії називають війну проти України), а Путін висловив зацікавленість Москви у досягненні мирного політико-дипломатичного врегулювання.