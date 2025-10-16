Трамп заявив, що його зустріч з Путіним відбудеться протягом двох тижнів

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться протягом двох тижнів.

«Я б сказав, протягом двох тижнів або близько того, досить швидко», – сказав Трамп у Білому домі, відповідаючи на запитання щодо часу його зустрічі з Путіним в Угорщині.

Натомість російська сторона не називала ймовірних строків зустрічі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мав розмову з Трампом –

«підготовка до мирного саміту США-Росія триває»

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже продуктивною» майже двогодинну телефонну розмову, яку він провів 16 жовтня з російським лідером Володимиром Путіним

Він повідомив про домовленість щодо зустрічі радників країн високого рівня, яка відбудеться наступного тижня. Потім, за його словами, він зустрінеться з Путіним у Будапешті.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив,що під час розмови Путін повторив свою тезу, що ракети «Томагавк» не змінять ситуації на полі бою, але відносинам між США та Росією буде завдано «істотних збитків, не кажучи вже про врегулювання (війни)».

Трамп підтвердив, що він обговорював з Путіним перспективу постачання Україні «Томагавків», йому «не сподобалася ця ідея».

Ця розмова відбулася напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, на якій, як очікується, будуть обговорювати можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».







