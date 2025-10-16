Трамп: ми з Путіним зустрінемося в Будапешті для завершення війни між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже продуктивною» телефонну розмову, яку він провів 16 жовтня з російським лідером Володимиром Путіним – за добу перед тим, як Трамп прийме в Білому дому президента України Володимира Зеленського.

«Ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі проведе державний секретар Марко Рубіо разом з різними іншими людьми, яких буде призначено пізніше. Місце зустрічі буде визначено пізніше. Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій «безславній» війні між Росією та Україною», – написав Трамп у соцмережі Truth.

Американський лідер висловив сподівання на поновлення торгівлі між США та РФ після завершення війни Москви проти України.

«Ми також багато часу провели, обговорюючи торгівлю між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною», – відзначив президент США.

Трамп нагадав, що 17 жовтня прийме в Білому домі президента України Володимира Зеленського, де «обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого». «Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала великий прогрес», – вважає американський лідер.

Розмова Трампа і Путіна тривала приблизно дві години, вона розпочалася близько 18:00 за Києвом і завершилася орієнтовно о 20:00.

Днями Дональд Трамп заявив, що розчарований російським президентом Володимиром Путіним.

Путін, за словами Трампа, мав би виграти війну проти України за тиждень, але вона триває вже майже чотири роки. «Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна є для нього такою поганою», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

Після цього у Кремлі заявили, що поки не знають, коли може відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна.

7 жовтня Трамп підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із Росією.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.