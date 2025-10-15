У Кремлі відмовилися коментувати заяви Трампа щодо Путіна і не назвали дату їхньої розмови

У Кремлі поки не знають, коли може відбутися телефонна розмова президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна.

«Ні, поки що невідомо», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков 15 жовтня журналістам, відповідаючи на запитання, чи може така розмова відбутися до кінця тижня.

У Пєскова також спитали, чи вітав Трамп Путіна із днем народження (який був 7 жовтня), на що він також відповів негативно.

Речник Кремля також заявив, що не буде коментувати «ставлення президента США до тих чи інших дій президента Росії», який, за його словами, «керується інтересами своєї країни», зокрема і при проведенні «спеціальної військової операції», як у Росії офіційно називають війну проти України.

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що розчарований російським президентом Володимиром Путіним.

Путін, за словами Трампа, мав би виграти війну проти України за тиждень, але вона триває вже майже чотири роки. «Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна є для нього такою поганою», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі. Трамп також заявив, що російська економіка наближається до колапсу. У Кремлі 15 жовтня заперечили це, заявивши, що економіка РФ має «неабиякий запас міцності», щоб реалізовувати всі намічені плани.

Президент США також припустив, що під час зустрічі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський попросить про постачання ракет Tomahawk. «Йому потрібна зброя, він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk», – сказав він. Водночас він не сказав, чи ухвалене рішення щодо постачання цих ракет Україні.

7 жовтня Трамп підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із лідером РФ.

2 жовтня російський лідер Путін попередив, що поставка «Томагавків» становитиме «абсолютно новий етап ескалації» між Вашингтоном і Москвою. Тим не менш, він стверджував, що вони не становлять серйозної загрози для країни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 14 жовтня, що Росія готова до мирного врегулювання війни в Україні, але продовжує війну через «відсутність альтернатив», і додав, що РФ забезпечить свої інтереси «так чи інакше» і досягне своїх воєнних цілей.