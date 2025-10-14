Трамп підтвердив плани зустрітися із Зеленським у Білому домі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським цього тижня – про це він сказав у розмові із журналістами на борту президентського літака.

«Думаю, що так», – сказав він у відповідь на питання про те, чи планує прийняти Зеленського в Білому домі 17 жовтня.

Перед тим Трамп висловив думку, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган може допомогти завершити війну Росії проти України:

«Ердоган може (допомогти – ред.), його поважають у Росії, щодо України не можу сказати, але його поважає Путін і він мій друг».

Напередодні Зеленський повідомив, що планує зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні на цьому тижні.

Володимир Зеленський повідомив 12 жовтня про «дуже продуктивну розмову» з президентом США Дональдом Трампом. Це – друга їхня розмова за два дні.



