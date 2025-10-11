Зеленський провів «дуже продуктивну» розмову з Трампом

Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 11 жовтня.

За його словами, сторони мали «хорошу, дуже продуктивну розмов»: зокрема, він привітав Трампа з угодою щодо припинення вогню на Близькому Сході:

«Це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна».

Голова держави розповів Трампу про останні російські атаки на енергетику і подякував за готовність надати підтримку.

Читайте також: Посол США при НАТО розкритикував європейський оборонпром і процитував Сталіна

«Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте!» – підсумував він.

Трамп наразі не коментував розмову.

Президент США Дональд Трамп у вересні повторив свій заклик до особистої зустрічі російського лідера Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського для врегулювання війни Росії проти України.

Зеленський і Трамп зустрілися в США у вересні. За словами президента України, вони обговорювали, зокрема, ідеї для наближення миру.







