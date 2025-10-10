Посол США при НАТО розкритикував європейський оборонпром і процитував Сталіна

Очільник американської дипломатичної місії при НАТО Метью Вітакер вважає, що потужності європейського оборонпрому не відповідають сучасним загрозам. Про це посадовець заявив під час панельної дискусії в Центрі європейської політики в Брюсселі 10 жовтня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Не бачу, щоб європейська оборонна промисловість діяла так швидко, як, мабуть, мала б, виходячи з зобов’язань, які ми взяли на себе в Гаазі, щодо додаткових 300-400 мільярдів доларів на рік, які зрештою витрачатимуть союзники… Не стверджую, що Сполучені Штати справляються набагато краще. Однак ми здатні задовольнити потреби поточних війн, які тривають, як-от в Україні, і постачати важливу та необхідну зброю та боєприпаси, терміново потрібні», – сказав Вітакер.

Читайте також: Зеленський: у 2026 році потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде 35 мільярдів доларів

Дипломат очікує, що європейський оборонпром належним чином відреагує на термінову потребу. Інакше, на його думку, можна буде зробити висновок, що Європа не вважає наявні загрози «серйозним політичним сигналом».

«Зрештою просто не вистачить американської зброї та боєприпасів на все, що нам потрібно. Тому що певною мірою наші запаси скорочуються до того, що потрібно зараз, щоб наші великі промислові виробники в Європі виробляли стільки, скільки буде потрібно», – наголосив він.

Посол додав, що кількість зброї важлива наряду з її якістю, та вказав на важливість того, щоб європейські політики створювали також робочі місця в своїх країнах.





«Я зазвичай не цитую Сталіна, але Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість… У нас є високоточні системи наведення, які також можна перетворити на масу та кількість. І тому нам просто потрібно, щоб люди виробляли більше – щоб було більше на складі», – пояснив Вітакер.

У вересні президент Володимир Зеленський назвав недостатніми можливості оборонної промисловості Європи. За його словами, «європейські виробничі лінії працюють поки що недостатньо, але це все потрібно і зрозуміло як нарощувати».



