Сирський заявив про далекобійні удари: у вересні було 70 уражень по території РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про успіхи в реалізації програми DeepStrike, у вересні було 70 уражень по території РФ.



«Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в Росії зменшено на 21%», – написав він у фейсбуці після комплексної робочої наради, присвяченої підсумкам діяльності ЗСУ у вересні.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже застосовує ракети «Нептун» і «Фламінго» у парі, є «відчутні результати».

Раніше цього місяця президент Зеленський заявив, що Україна застосовує зброю власного виробництва для ударів по Росії, «і це не тільки дрони». Зеленський висловив очікування більших можливостей, але для цього, за його словами, потрібне фінансування. Він додав, що Україна має сім безпекових угод із країнами «Групи семи», 20 – із країнами, що приєдналися до декларації «Групи семи», і одну із Євросоюзом, і в більшості з них «є зрозумілі фінанси».

3 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу в публічних реєстрах на час дії воєнного стану.



