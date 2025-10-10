Сирський: Сили оборони зосереджені на стримуванні військ РФ на чотирьох загрозливих напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною, Сили оборони зосереджені на стримуванні противника, стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському. Про це він повідомив після комплексної робочої наради, присвяченої підсумкам діяльності ЗСУ у вересні.



Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку. За його словами, українським військовим вдається зупиняти й відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію всієї Донецької області.

«Попереду нас чекають нові випробування. За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики», – написав він у фейсбуці.

Напередодні Сирський повідомив, що українські військові в ході Добропільської контрнаступальної операції на Донеччині звільнили 180,8 кв. кілометри території, а 212,9 кв. км – зачистили від диверсантів.

Читайте також: Від початку Добропільської операції РФ втратила понад 12 тисяч військових – Зеленський

Головнокомандувач Збройних сил України 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.



