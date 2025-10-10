Доступність посилання

Генштаб ЗСУ: на фронті протягом минулої доби було майже 250 боїв

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 72 атаки агресора
На фронті протягом минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше сили РФ атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 72 атаки агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

Також інтенсивні бої тривають на Олександрівському напрямку – тут Сили оборони відбили 44 російські штурми в районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка, Вороне, Березове, Нововасилівське, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Западного, Довгенького, Кам’янки та у бік Дворічанського, Колодязного й Бологівки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.

Російські війська продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Читайте також: Зеленський: РФ намагається захопити Покровськ «за будь-яку ціну» через втрати на Добропільському напрямку

7 жовтня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська збільшили кількість ударів на південних напрямках. За його словами, ситуація там «доволі непроста і має певні тенденції до загострення».

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському (тепер Олександрівському) напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.


