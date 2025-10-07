Речник Сил оборони півдня: ситуація «непроста і має тенденції до загострення»

Російські війська збільшили кількість ударів на південних напрямках, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону 7 жовтня.

Він уточнив, що південний напрямок охоплює Запоріжжя, Херсонщину і Одещину.

«Ситуація у нас доволі непроста, і вона має певні тенденції до загострення. В чому це виявляється? В тому, що за минулу добу противник дещо збільшив кількість і ударів дронами-камікадзе, і артилерійських обстрілів, не лише позицій Сил оборони України, а й прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктів, а також збільшив кількість боєприпасів, які він застосовує під час цих обстрілів», – розповів Волошин.

Він зазначив, що протягом попередньої доби на південній лінії фронту зафіксували дещо менше бойових зіткнень, ніж на деяких інших напрямках – загалом 13. Вісім із них мали місце на Гуляйпільському напрямку, де російська армія «безуспішно намагається вже декілька днів поспіль взяти під контроль Полтавку».





«Крім того, чотири бойові зіткнення пройшли на Оріхівському напрямку, це біля населених пунктів Кам'янське і Степове, а також ворог намагався на Придніпровському напрямку штурмувати наші позиції біля Антонівських мостів. Все це безрезультатно» – додав речник.

Він також повідомив, що на Оріхівському напрямку поблизу Степового російські загарбники знову застосували у своєму штурмі мотоцикли, проте «успіху не мали, зазнали втрат і відійшли».

За його словами, російська армія застосовує дві тактики – штурми малими групами піхоти з використанням мотоциклів і тактику інфільтрації – щоб проникнути в Степногірськ на Запоріжжі:

«Проте Сили оборони активно проводять пошуково-ударні дії, щоб виявити ці групи й знищити їх».

Напередодні на фронті відбулося загалом 193 боєзіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найактивнішим напрямком залишається Покровський – там Сили оборони відбили 59 атак.



