Армія РФ вперше атакувала Краматорськ дроном на «опті»: що це означає?

У Краматорську Донецької області вперше зафіксували удар російським дроном на оптоволокні.

У Краматорській міській раді повідомили, що інцидент стався в одному з мікрорайонів міста.

Кореспондент Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) Сергій Горбатенко виїхав на місце інциденту і побачив оптоволоконний кабель та рештки дрона.

У телеграм-каналах російських військових також з'явилося відео, на якому, як стверджується, дрон на оптоволокні летить над Краматорськом і влучає в припаркований автомобіль.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс» у своєму телеграм-каналі припустив, що російські війська запустили цей дрон по Краматорську з боку Часового Яру.

Раніше про атаки дронів на оптоволокні по Краматорську не повідомляли.

Згідно з картою проєкту DeepState станом на 5 жовтня, лінія бойового зіткнення від Краматорська пролягає приблизно за 15 кілометрів.

Оптоволоконні дрони – це безпілотники, які замість радіозв'язку використовують тонкий оптичний кабель для управління і передачі відео. Вони вкрай небезпечні, оскільки проти них безсилі засоби РЕБ. Водночас дальність польоту таких дронів обмежена довжиною самого кабелю, який розмотується під час польоту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.