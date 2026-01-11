На Буковині позашляховик проривався до Румунії і травмував прикордонника – ДПСУ

На Буковині прикордонний наряд виявив позашляховик Range Rover іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону, йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

За даними прикордонників, водій автівки проігнорував вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонного наряду.

«Керманич намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії. Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників. Унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає», – наголосили у ДПСУ.

Відомо, що згодом прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів.

«Під час пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають», – підсумували у ДПСУ.

28 серпня набрали чинності зміни щодо виїзду чоловіків віком до 22 років включно. Але прикордонники попереджають, що новий порядок не буде поширюватися на громадян, які працюють на певних посадах у органах держуправління або на держпідприємствах. Для них, як і раніше, виїзд за кордон можливий на підставі документів про службове відрядження.

26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону. Прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.



З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.