ДПСУ: на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через держкордон із Молдовою обмежений через удар РФ

На Одещині внаслідок російського удару обмежений рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон із Молдовою, повідомляє Державна прикордонна служба.

«Внаслідок атаки Російської Федерації, здійсненої по об’єкту критичної інфраструктури, призупинений рух трасою Одеса – Рені. Рекомендуємо громадянам утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що рух транспорту на трасі Одеса – Рені тимчасово зупинили в обох напрямках.

Кіпер також повідомив, що російські військові атакували цивільне авто, яке рухалося мостом в Одеській області, внаслідок чого загинула жінка, поранені троє дітей. Голова ОВА попросив водіїв утриматися від руху в бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки. За даними обласної влади, російська армія вже тричі атакувала цю ділянку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.