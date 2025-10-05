Російські військові атакували дроном на оптоволокні автомобіль у Краматорську – міськрада

У Краматорську сили РФ атакували автівку дроном на оптоволокні, повідомила міська рада.

«О 17:50 Краматорськ зазнав другого удару за добу – FPV-дрон з бойовою частиною на оптоволокні. Влучання відбулось в автомобіль в одному з мікрорайонів міста», – кажуть у відомстві.

За даними міської ради, інформація про постраждалих не надходила.

Кореспондент Донбас Реалії також поінформував, що РФ вперше вдарила по Краматорську дроном на оптоволокні.

Очевидці повідомили про ураження легкової автівки. Про постраждалих інформації немає. Атака сталася біля багатоповерхової житлової забудови, зазначає кореспондент Сергій Горбатенко.

Раніше про атаки дронів на оптоволокні по Краматорську не повідомляли.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.