У Львові внаслідок атаки РФ пошкоджений храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ

У ніч проти 5 жовтня у Львів внаслідок удару сил РФ жовтня пошкоджені будівля храму Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви і приміщення недільної школи, повідомила Львівська архиєпархія УГКЦ.

«Архиєпископ і митрополит Львівський Ігор відвідав храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на вулиці Максимовича у Львові. Під час візиту владика оглянув руйнівні наслідки від удару ворожої ракети, завданого під час багатогодинного масованого обстрілу міста російськими ракетами та безпілотниками», – кажуть у пресслужбі.

Відомо, що у храмі вибиті вікна, осколками посічені стіни і дах. Значних пошкоджень зазнала дзвіниця храму. У дописі наголошується, що вона майже зруйнована.

«Крім того, значно пошкоджені похоронна каплиця і приміщення недільної школи, які розташовані на території парафії», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що у ніч на 5 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 496 ударних БпЛА та 53 ракет різного типу, основний напрямок удару – Львівщина. Українські військові зафіксували прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За даними президента Володимира Зеленського, під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Міноборони Росії заявило в неділю, що сили РФ завдали масованих нічних ударів по українських військово-промислових об’єктах та газово-енергетичній інфраструктурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



