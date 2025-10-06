ISW: з ракетами Tomahawk Україна може значно погіршити бойову ефективність сил РФ на фронті

Кремль намагається перешкодити Сполученим Штатам постачати Україні ракети Tomahawk, щоб зберегти притулок, яким Росія користується у своєму тилу, ці ракети дозволять Силам оборони України істотно послабити бойову ефективність російської армії на фронті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що українські війська здатні завдавати ударів безпілотниками далекої дії по значній частині російського тилу, але корисне навантаження на цих безпілотниках обмежене та не підходить для знищення спеціалізованих об’єктів.

«Здатність України завдавати ракетних ударів глибоко в російський тил з більшим корисним навантаженням дозволить Україні значно пошкодити – якщо не знищити – ключові військові об'єкти в Росії, такі як завод безпілотників «Шахед» у Єлабузі, Республіка Татарстан, або авіабаза Енгельс-2 у Саратовській області, з якої Росія запускає стратегічні бомбардувальники, що запускають крилаті ракети повітряного базування по Україні», – йдеться у звіті.

ISW оцінює, що в межах досяжності 2500-кілометрового варіанту Tomahawk знаходиться щонайменше 1945 російських військових об'єктів, а в межах 1600-кілометрового варіанту – щонайменше 1655.

Аналітики вважають, що з Tomahawk Україна, ймовірно, може значно погіршити бойову ефективність російських військ на передовій, завдаючи ударів по вразливих районах тилового забезпечення, які підтримують і забезпечують операції російських військ на передовій.

В ISW звертають увагу, що президент Росії Володимир Путін продовжує спроби стримати США від постачання ракет Tomahawk Україні, пов'язуючи покращення двосторонніх відносин між США та Росією з поступками щодо війни в Україні.

В інтерв’ю, опублікованому 5 жовтня, він заявив, що що постачання США ракет Tomahawk «призведе до руйнування» «позитивної тенденції», що намітилася в американо-російських відносинах, пов’язуючи перспективу поліпшення відносин між США і Росією з обмеженням підтримки США України.

За даними аналітиків, Путін продовжує використовувати перспективу стимулів, які не пов’язані з війною в Україні, щоб отримати поступки від США щодо війни в Україні.

Путін просував різні риторичні лінії, щоб спробувати стримати адміністрацію Трампа від постачання Україні ракет Tomahawk. 2 жовтня Путін погрозливо застеріг Сполучені Штати від продажу ракет Tomahawk Україні, стверджуючи, що американським військовослужбовцям доведеться безпосередньо брати участь в українських ударах Tomahawk.

Путін також заявив, що постачання таких ракет Україні ознаменує «новий рівень ескалації», але не змінять ситуацію на полі бою.

В ISW зауважують, що Путін висував подібні аргументи, коли Сполучені Штати розглядали можливість надання Україні ракет ATACMS, винищувачів F-16 та танків Abrams. Путін, схоже, пробує різні підходи – від погроз погіршенням двосторонніх відносин до применшення корисності ракет – щоб вплинути на схвалення рішень США.

26 вересня американське видання Axios із посиланням на власні джерела писало, що президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети Tomahawk, про що просив президент України Володимир Зеленський.

За повідомленням, під час зустрічі з Трампом 23 вересня у Нью-Йорку Зеленський пояснював, що наявність таких ракет могла б посилити тиск на Росію і спонукати президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї.

Джерела Axios, обізнані з перебігом зустрічі, підтвердили, що запит стосувався саме далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Для застосування цієї зброї необхідні відповідні пускові установки та інфраструктура, наприклад, вертикальні пускові установки на кораблях або підводних човнах, а також засоби керування та наведення. За відсутності таких платформ у України можливість безпосереднього застосування поставлених ракет була б обмежена.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що темою обговорення зі США є надання Україні далекобійної зброї, не конкретизувавши, про які саме види такої зброї йдеться.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.