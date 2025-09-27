Зеленський підтвердив обговорення зі США надання далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що темою обговорення зі США є надання Україні далекобійної зброї, не конкретизувавши, про які саме види такої зброї йдеться.

«Сьогодні Україна відповідає на всі удари Росії своєю зброєю – саме своїми далекобійними можливостями. Україна би застосовувала іншу зброю, якщо б вона у України була. Що стосується того, чого хоче Україна від Сполучених Штатів Америки – все це є, ми передали президенту США з деталями та ілюстраціями щодо того, чого хоче Україна. Усе це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів (доларів), але ми готові і до окремих договорів щодо окремих видів зброї, включно з далекобійною», – сказав Зеленський на пресконференції в Києві 27 вересня.

Раніше цього тижня американське видання Axios із посиланням на власні джерела писало, що президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети Tomahawk, про що просив президент України Володимир Зеленський.

За повідомленням, під час зустрічі з Трампом 23 вересня у Нью-Йорку Зеленський пояснював, що наявність таких ракет могла б посилити тиск на Росію і спонукати президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї.

Джерела Axios, обізнані з перебігом зустрічі, підтвердили, що запит стосувався саме далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Для застосування цієї зброї необхідні відповідні пускові установки та інфраструктура, наприклад, вертикальні пускові установки на кораблях або підводних човнах, а також засоби керування та наведення. За відсутності таких платформ у України можливість безпосереднього застосування поставлених ракет була б обмежена.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» та «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.

З американської сторони основними причинами відмови, за даними джерел Axios, могли бути побоювання ескалації конфлікту і ризик того, що надання ракет, здатних досягати Москви, призведе до непередбачуваних наслідків. Крім того, США мають обмежені запаси Tomahawk, поповнення яких потребує багатьох місяців.



