«Томагавки» для України. Яка ймовірність отримати і куди вони можуть дістати?

Після того, як Україна попросила США надати їй ракети «Томагавк», адміністрація Дональда Трампа заявила, що «це питання перебуває на розгляді». Яким може бути рішення? Київ стверджує, що хоче отримати ці ракети навіть не для застосування, мовляв, потужні «Томагавки» (Tomahawk) можуть просто «відлякувати» Москву вже самою своєю присутністю в українському арсеналі. Але як Україна створить технічні можливості навіть для потенційного запуску цих ракет, які переважно запускаються вертикально з кораблів та підводних човнів? І що ще стримує США від швидкого позитивного рішення щодо наданнях «Томагавків»? Президент України Володимир Зеленський заявив, що попросив у президента США Дональда Трампа під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку 23 вересня в кулуарах Генасамблеї ООН, систему озброєнь, яка, за його словами, змусить президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Нам це потрібно, але це не означає, що ми це використаємо

Зеленський, який сказав про це в інтерв’ю виданню Axios, але не уточнив, про що саме йдеться. Була інтрига! Тим більше, що Зеленський зазначив, що Трамп відреагував, заявивши: «Ми працюватимемо над цим». «Президент Трамп знає, я сказав йому…, що нам потрібно, одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми це використаємо. Бо якщо ми це матимемо, я думаю, це буде додатковий тиск на Путіна, щоб він сідав і говорив», – сказав тоді Зеленський американському виданню. Тобто, прохаючи про «Томагавки», Зеленський одразу допустив, що Київ не має безпосередніх намірів використовувати ці ракети проти Росії, але зауважив, що вже сам факт наявності цих ракет в українців був би «примусом до миру» для Москви. «Розглядаємо» Ще у липні повідомляли, що президент США обмірковував можливість надання Україні ракет «Томагавк». Тоді така передача видавалася малоймовірною.

І ось тепер, коли президенти України і США знову поговорили, Вашингтон підтвердив, що розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет «Томагавк». Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс 28 вересня. А спецпредставник США з питань України генерал Кіт Келлог в ефірі телекомпанії Fox News також підтвердив, що в рамках нового підходу адміністрації США Вашингтон дає Україні право наносити далекобійні удари вглиб російської території. – Чи ви кажете, власне, що позиція президента полягає в тому, що Україна може здійснювати далекобійні удари в Росії і що згоду на це дав президент? – Я гадаю, що розуміння того, що сказав президент, що сказав віцепрезидент Венс, а також держсекретар Рубіо , – відповідь є: «так». Використайте здатність завдати удару вглиб. Немає таких речей, як святилища», – сказав Келлог. «Нинішня позиція адміністрації США є більш притомною, аніж раніше. Це мої враження від позиції Білого дому зараз. Позиція США стала більш логічнішою. Є чітке розуміння, хто агресор, а хто жертва», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express.

Катков особливо наголошує на тому, що адміністрація США не відрізала різко на прохання України надати «Томагавки», також нагадує про заяву Келлога щодо відсутності заборони ударів по Росії, а також наголошує і на тому, що США зараз, власне, не надають зброю Україні безкоштовно як раніше, а продають її за кошти інших членів НАТО.

Ймовірність такої передачі вже не є нульовою

«Теоретично і врешті-решті в цій війні вже неодноразово бачили, що різних систем озброєнь американці не дають, не дають, не дають, а потім – через деякий час, через рік-два – дають. Коротше кажучи, ми достеменно поки не знаємо передадуть («Томагавки») чи ні, але ймовірність такої передачі вже не є нульовою», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. Як наголошують експерти, якщо Вашингтон таки надасть цю зброю, це може докорінно змінити динаміку бойових дій у війні Росії проти України.

Москва: «Томагавки» – «не панацея» В Росії, як повідомили її ЗМІ, уважно стежать за заявами американських посадовців щодо можливості надання Україні крилатих ракет «Томагавк» і згоди на удари вглиб Росії. «Ми дійсно чули ці заяви, ми уважно зараз їх аналізуємо. Питання, як і раніше, звучить так: хто може запускати ці ракети, навіть коли вони опиняються на території київського режиму – можуть запускати лише українці чи це все ж таки мають робити американські військові? Хто дає ціленаведення цих ракетам – американська сторона чи самі українці? І так далі. Тому тут потрібен дуже глибокий аналіз. Ми безумовно, чули заяви, вони дуже серйозні, ми їх вивчаємо», – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Томагавки», ракети – вони не зможуть змінити динаміку

Відповідаючи на запитання, а якою буде відповідь Москви в разі поставок «Томагавків» Україні, Пєсков сказав: «Навіть якщо це буде так – немає жодної панацеї, яка зараз може змінити ситуацію на фронтах для київського режиму (так Кремль називає законно обрану народом України владу – ред.), немає магічної зброї, чи це «Томагавки», ракети – вони не зможуть змінити динаміку» Нагадаємо, що президент Зеленський, прохаючи про «Томагавки», зазначив, що Україна не обов’язково б їх застосовувала – просто сама наявність цих ракет в українському арсеналі вже була б стримуючим фактором для Москви і примусу Путіна для мирних переговорів. Але військовий експерт Олег Катков зазначає: «Поки Російська Федерація не почне отримувати реальну відплату, саме наявність «Томагавків» не буде для неї стримуючим фактором. «Томагавки» не мають простоювати» «Томагавк»: що за ракета? «Томагавкам» вже понад 35-40 років, але за цей час вони пройшли багато етапів модернізації і поліпшення властивостей. Їх має американський флот і Королівські флоти Британії та Австралії.

«Томагавки» переважно перебувають на кораблях-ракетоносіях і на підводних човнах. Довжина ракети – від 5,5 до 6,2 метра, а вага від 1,3 до 1,6 тон.

Є важливий момент: специфіка запуску «Томагавків » у тому, що вони мають зупускатись вертикально. Але де Україна візьме кораблі-ракетоносії? Чи підводний човен такого класу, щоб запустити «Томагавки»? Між тим, нещодавно в США були розроблені пускові установки з наземним базуванням. Вочевидь, Україна хотіла б отримати саме цей вид ракет. «(Наземні) пускові установки в США є для «Томагавків». І є, так би мовити, зайві. Їх можна було б купити за гроші НАТО. Там у фонді купівлі зброї для України вже акумульовано біля двох мільярдів доларів. Тому установки є, чекати не треба було б. Мені здається, що в цьому плані зорі зараз для України зійшлися краще», – каже Олег Катков.

Давид Гендельман в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» теж називає єдино можливим варіантом для України лише наземне забування «Томагавків»: «Звісно, є технічний нюанс, що наземні установки справді лише минулого року самі американці почали розгортати, а до цього це була в першу чергу система морського базування… Якщо це не лише якась інформаційна кампанія, якщо це дійсно обговорюється, значить обговорюється і питання передачі наземних установок. Бо справді, навряд чи можна очікувати ракети морського базування»

Окремо треба зазначити радіус дії «Томагавків». Максимальний радіус найсучасніших версій ракети з бустером сягає аж 2,500 кілометрів. Але поширеніший варіант – це 1,600 кілометрів – причому саме такий «обмежений» варіант США готові дати на експорт.

Ворог зараз може вражати крилатими ракетами всю територію України, а ми в цьому плані обмежені

«Насправді для України цей радіус був би ще меншим, аніж 1,600 кілометрів. По-перше, ще ж ракета має долетіти до кордону, потім обхід місцевостей і рельєфу, далі маневр – тобто десь корисний радіус був би десь 1,200 кілометрів. «Томагавками» можна було б вражати об’єкти, які неможливо чи важко вразити дронами. Ворог зараз може вражати крилатими ракетами всю територію України, а ми в цьому плані обмежені», – пояснює Катков. «Томагавки» раніше застосовувались США для ударів по Іраку в часи диктатури Саддама Хусейна, по Афганістану за першого терміну правління «Талібану», по Сирії в часи ІДІЛу і Башара аль-Асада, по хуситах в Ємені, а також ще раніше по федеративній Югославії в часи кампанії проти авторитарного правління Слободана Мілошевича. Останнє застосування – в червні цього року під час ударів США проти Ірану.