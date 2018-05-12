Ірак: відбулися перші вибори після подолання «Ісламської держави»

В Іраці відбулися парламентські вибори, перші після заяви влади країни про перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

За повідомленнями, явка виборців по всій країні була низькою.

Перші офіційні результати мають оголосити вже 13 травня.

За опитуваннями напередодні виборів, дуже незначну перевагу мав «Альянс перемоги» нинішнього прем’єр-міністра, шиїта Хайдара аль-Абаді. Він намагався втримати рівновагу між США й Іраном, його популярності допомогли згадане проголошення перемоги над «Ісламською державою» у грудні, а також його тверда й рішуча реакція на самочинний референдум курдської автономії на півночі країни про незалежність від решти Іраку. Натомість його звинувачують, зокрема, в поганому стані економіки.

Але цього року голоси шиїтів розколоті між трьома політичними силами, і новий термін на чолі уряду для Абаді зовсім не гарантований. Його головними суперниками є ще два шиїтські діячі, колишній прем’єр Нурі аль-Малікі і підтримуваний Іраном командир проурядового шиїтського ополчення «Бадр» Хаді аль-Амірі. Обох вважають наближеними до Тегерана, вони виступають за подальше посилення ролі шиїтів у політичному житті країни.

До падіння режиму Саддама Хусейна 2003 року країною десятиліттями керувала партія «Баас» під проводом сунітів, які є в Іраці відносною меншиною. Нині у країні діє неофіційний розподіл: посада прем’єр-міністра зарезервована за шиїтом, спікером парламенту має бути суніт, а переважно церемонійна посада президента, якого обирає парламент, відведена курдові.

На нинішніх виборах за 329 місць у парламенті змагалися майже 7 тисяч кандидатів, із них понад 2 тисячі жінок.

Вибори відбулися за посилених заходів безпеки. Хоча офіційно проголошена перемога над угрупованням «Ісламська держава», яке втратило всі захоплені ним території в Іраці, що колись становили третину країни, екстремісти далі діють у вигляді окремих осередків і перед виборами виступали з погрозами нападати на дільниці і на учасників виборів.