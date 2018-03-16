Голова Пентагону звинуватив Іран у спробі вплинути на вибори в Іраку

Міністр оборони США Джим Маттіс звинуватив Іран у спробі вплинути на парламентські вибори в Іраку, заплановані на травень. Про це він сказав журналістам 15 березня, після повернення до Вашингтона із поїздки на Близький Схід і в Афганістан.

«У нас є тривожні докази того, що Іран намагається впливати на іракські вибори, використовуючи гроші. Ці гроші використовуються для того, щоб вплинути на кандидатів і тих, хто голосує», – сказав Маттіс, назвавши такі спроби марними.

Маттіс також додав, що його поїздка до Афганістану і на Близький Схід посилила стурбованість з приводу діяльності Ірану в регіоні. Водночас він відзначив поліпшення відносин з Іраном в контексті того, що за останні місяці значно скоротилися випадки зіткнень американських і іранських суден в Перській затоці.

Офіційних коментарів з боку Ірану щодо впливу на іракські вибори поки не було. Тегеран раніше заперечував втручання у внутрішні справи Іраку. Також Тегеран має тісні зв’язки з сирійським урядом, очолюваним шиїтами, і сильні історичні та культурні зв’язки з сирійським населенням більшості Іраку.

Іран також підтримував іракські шиїтські збройні групи, які відіграли певну роль у витісненні екстремістського угрупування «Ісламська держава» з півночі Іраку минулого року.