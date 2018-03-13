Міністр оборони США прибув з неоголошеним візитом в Афганістан

Міністр оборони США Джим Маттіс прибув 13 березня до столиці Афганістану Кабула з неоголошеним візитом, щоб, серед іншого, обговорити перспективи залучення деяких представників екстремістського угруповання «Талібан» до мирних переговорів з афганським урядом.

Візит, про який не повідомляли попередньо з міркувань безпеки, відбувається на тлі залучення США нових ресурсів для припинення понад 16-річної війни.

Маттіс заявив журналістам, що, на його думку, перемога, як і раніше, можлива, але шлях до неї пролягає через політичне врегулювання з талібами.

«У нас були деякі групи талібів, невеликі групи, які або почали приходити, або виявляли інтерес до розмови», – заявив Маттіс про можливу перспективу переговорів з «Талібаном».

Серд планів у нього зустріч з генералом Джоном Ніколсоном, головним американським командиром в Афганістані, а також з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

Минулого тижня керівництво розвідки США у звіті для Конгресу щодо Афганістану заявило, що в час, коли афганські війська посилюються, таліби все ще можуть цьогоріч загрожувати стабільності в Афганістані.