Іракські сили за підтримки США схопили п’ять ватажків угруповання «Ісламська держава»

Іракські військові в координації з підтримуваними США сирійськими силами схопили чільних лідерів угруповання «Ісламська держава», повідомила коаліція на чолі зі США 10 травня.

Це затримання стало «суттєвим ударом для «Даїш» (інша назва угруповання «Ісламська держава» – ред.), заявив речник коаліції полковник Раян Діллон, не назвавши імен схоплених бойовиків.

Іракське державне телебачення визначило їх як Саддама ад-Джамеля, Мохамеда аль-Кадіра, Ісмаїла аль-Ейтаві, Омара аль-Карбулі та Ессама аз-Завбаї та показало кадри, на яких вони одягнуті в жовту форму в’язнів.

Бойовики угруповання «Ісламська держава» більше не контролюють значних територій в Іраку, але залишаються в Сирії уздовж кордону з Іраком.

Іракські війська відновили контроль над північним містом Мосул улітку 2017 року, тоді ж проамериканські «Сирійські демократичні сили» здобули серію швидких перемог, в тому числі вигнавши бойовиків із їхньої самопроголошеної столиці, міста Ракка.

Президент США Дональд Трамп привітав затримання ватажків угруповання «Ісламська держава». Попри це, провідник бойовиків Абу Бакр аль-Багдаді не був серед цих затриманих. Іракські чиновники заявили, що один зі схоплених, Ісмаїл аль-Ейтаві, є провідним помічником аль-Багдаді.