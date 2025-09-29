Якою американською зброєю ЗСУ вдарять вглиб Росії?

Вранці 29 вересня спеціальний посланець президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог заявив в ефірі телеканалу Fox News, що Трамп санкціонував удари України по Росії американською зброєю.

Ведуча спитала, чи позиція Трампа є такою, що Україна може завдавати далекобійних ударів по Росії.

«Я думаю, враховуючи, що він (Трамп – ред.) казав, що заявляли віцепрезидент [Джей Ді] Венс і державний секретар [Марко] Рубіо, відповідь – так, використовуйте спроможність бити вглиб (Росії – ред.). Немає заповідних зон», – відповів посадовець.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс у коментарі тому ж телеканалу повідомив, що в адміністрації Трампа засуджують передачу Україні американських ракет Tomahawk. Але, за його словами, остаточне рішення ухвалить американський лідер.

Британське видання The Telegraph з посиланням на джерела повідомляло, що президент України Володимир Зеленський просив про «Томагавки» американського колегу на закритій зустрічі на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку 23 вересня.

Після цієї зустрічі Трамп несподівано заявив, що Україна могла б відновити свої кордони 1991 року. Зеленський прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв’ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення всіх окупованих РФ територій України, і заявив, що це позитивний сигнал.

