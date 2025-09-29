«Немає заповідних зон»: Келлог про ймовірний дозвіл США на далекобійні удари України по Росії

Розвідувальна інформація, яку має президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, свідчить, що Росія не перемагає в цій війні – про це заявив спецпосланник США з питань України Кіт Келлог в ефірі каналу Fox News.

«Якби вони (Росія – ред.) перемагали, вони були б у Києві, Одесі, по інший бік Дніпра», – аргументував він.

Келлог висловив думку, що Україна має можливість кинути виклик Росії «набагато більш агресивно», якщо вирішить це зробити і матиме відповідну зброю. Він наголосив, що Київ ніколи не просив про присутність американського військового контингенту, лише про озброєння й дозвіл його використовувати.

На питання, чи Кив має такий дозвіл, Келлог відповів:

«Коли як. Іноді в них є певні дозволи, іноді ні».

Він припустив, що не всі усвідомлюють серйозність російсько-української війни, висловивши побоювання подальшої ескалації. Спецпосланець навів як приклади вторгнення російських дронів у повітряний простір Естонії і фіксацію літаків над Естонією.

Ведуча спитала, чи позиція Трампа є такою, що Україна може завдавати далекобійних ударів по Росії.

«Я думаю, враховуючи, що він казав, що заявляли віцепрезидент Венс і державний секретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте спроможність бити вглиб (Росії – ред.). Немає заповідних зон», – відповів посадовець.

Він зазначив, що Володимир Зеленський попросив Трампа надати ракети Tomahawk, але рішення ще не ухвалене.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Під час президентської кампанії 2024 року Трамп заявляв, що зможе швидко закінчити російсько-українську війну. Втім, протягом останніх місяців президент США визнавав, що його розрахунок на швидке врегулювання завдяки хорошим відносинам із президентом РФ Путіним не виправдався.

За інформацією WSJ, в останні дні Трамп спілкувався із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на більш жорсткій позиції щодо Росії.

Серед них журналісти згадують спецпосланника президента США Кіта Келлога та нового посла в ООН Майка Волца – ті розповіли Трампу, що «Росія за останні роки досягла незначного прогресу» на полі бою.



