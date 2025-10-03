ISW про промову Путіна: погрожував Європі й намагався відмовити США від продажу Tomahawk Україні

Російський лідер Володимир Путін продовжував погрожувати Європі в рамках багатогранних інформаційних зусиль Кремля, спрямованих на стримування Заходу від відповіді на ворожі дії Росії, пише американський Інститут вивчення війни. В ISW проаналізували промову Путіна на Валдайському клубі 2 жовтня.

«Путін намагається відмовити європейських членів НАТО від посилення своєї оборони і надання військової підтримки Україні, які суперечать стратегічним цілям Росії, стверджуючи, що РФ є загрозою для Європи лише доти, доки Європа чинить опір цілям Путіна», – йдеться в повідомленні.

В ISW зазначили, що риторика Путіна з’явилася на тлі прагнення Росії «посіяти розбрат і страх у Європі» за допомогою гібридних операцій, зокрема в Польщі, Німеччині та Литві.

«Валдайський клуб служив корисним інструментом у багаторічних зусиллях Кремля впливати на політику Заходу на користь Росії. Путін, ймовірно, мав на меті використати свій виступ на цьому засіданні, щоб риторика, зокрема та, що спрямована на Європу, охопила ширшу аудиторію і досягла бажаного ефекту: переконати Захід не підтримувати Україну і не захищатися від Росії», – йдеться у звіті.

Аналітики також вказують на те, що Путін намагався відмовити США від продажу ракет «Томагавк» Україні, применшуючи їхню ефективність й «опосередковано погрожуючи Сполученим Штатам».

Путін заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».

В ISW при цьому наголосили, що Україна має оперативну потребу вражати важливу військову інфраструктуру в тилу Росії.

Крім того, в Інституті вивчення війни заявили, що Путін намагається перебільшити російські досягнення в Україні, щоб підтримати хибний наратив Кремля про те, що перемога Росії в Україні є неминучою: «2 жовтня Путін заявив, що російські війська захопили дві третини Куп’янська. ISW оцінює, що станом на 2 жовтня російські війська захопили лише 14 відсотків Куп’янська, і що Путін перебільшує російські здобутки».

«Путін намагається переконати Сполучені Штати, Європу й Україну, що Росія неминуче досягне своїх воєнних цілей військовим шляхом, тому Україна повинна поступитися російським вимогам, а Захід повинен припинити свою підтримку України», – зазначили в ISW.

Напередодні Путін заявив, що Москва швидко відреагує, якщо вважатиме, що Європа її провокує, і сказав, що майже весь альянс НАТО зараз воює проти Росії через Україну. При цьому він наголосив, що процес мілітаризації Європи набирає обертів.

«ФРН, наприклад, говорить про те, що німецька армія має бути знову найпотужнішою в Європі. Ну, добре, ми уважно це слухаємо, дивимося, що мається на увазі. Думаю, ні в кого немає сумнівів, що заходи у відповідь від Росії не змусять довго чекати», – сказав Путін, наголосивши, що відповідь на загрозу «буде дуже переконливою».

«Саме відповідь. Ми самі ніколи не ініціювали військове протистояння», – додав президент Росії, армія якої вже четвертий рік продовжує повномасштабне вторгнення в Україну.

Путін також заявив, що у продовженні війни в Україні винні саме країни Європи. Він також відкинув заяви президента США Дональда Трампа про те, що Росія є «паперовим тигром», заявивши, що РФ має найбільш боєздатну армію у світі, і якщо Росія – «паперовий тигр», то й НАТО також.

«Ідіть і спробуйте розберіться з «паперовим тигром», – заявив Путін.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен 2 жовтня у Копенгагені заявив, що Росія досягла невеликих успіхів на полі бою у 2025 році, і необхідно продовжувати тиск на неї, щоб Москва була змушена закінчити війну. «Нам необхідно посилити пакети санкцій і вдатися до інших дуже сильних інструментів щодо торгівлі нафтою, нафтопродуктами, а також максимальних санкцій», – додав Зеленський.

Росія від лютого 2022 року веде повномасштабну війну проти України. Кремль відкинув пропозиції України, США і європейських країн щодо довгострокового перемир’я, наголошуючи на необхідності усунення, як це називають російські керівники, «першопричин конфлікту». Такими причинами Москва називає нібито обмеження прав російськомовних жителів України і прагнення Києва вступити до НАТО.