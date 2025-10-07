МЗС розкритикувало Росію за «небезпечну ескалацію» навколо Запорізької АЕС

Міністерство закордонних справ відреагувало на повідомлення про стрілянину поблизу Запорізької атомної електростанції.

МЗС «рішуче засуджує чергову небезпечну ескалацію Російської Федерації навколо Запорізької атомної електростанції».

Йдеться про дані експертів Міжнародного агентства атомної енергії на ЗАЕС, які 6 жовтня зафіксували обстріли в безпосередній близькості від станції, включно з вибухами за 1,25 кілометра від периметру.

«Ці дії є свідомою провокацією Росії, яка вкотре демонструє повну зневагу до міжнародного права, Статуту МАГАТЕ та семи незамінних стовпів ядерної безпеки. Цілеспрямоване створення ризиків довкола найбільшої атомної електростанції в Європі загрожує ядерною катастрофою континентального масштабу», – заявляє міністерство.





Відомство висловлює особливу тривогу через те, що окупована станція протягом майже двох тижнів перебуває без зовнішнього енергопостачання.

У МЗС розглядають обстріли як елемент свідомої стратегії Росії, спрямованої на те, щоб заблокувати ремонтні роботи й відновлення ліній електропередач, необхідних для забезпечення надійного зовнішнього енергозабезпечення.

«Зі свого боку Україна продовжуватиме тісну взаємодію з МАГАТЕ та партнерами для мінімізації ризиків, оперативної ремонтної готовності й якнайшвидшого відновлення належних параметрів ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС», – йдеться в повідомленні.

Міністерство закликало партнерів до додаткових колективних заходів політичного та санкційного впливу, аби зупинити «російський ядерний шантаж та відвернути катастрофу, яка матиме транскордонні наслідки для всієї Європи».

Дипломатичне відомство закликало до відновлення зовнішнього енергопостачання ЗАЕС, повної демілітаризації майданчика та повернення станції під контроль України.





Напередодні МАГАТЕ повідомило про звуки стрілянини поблизу Запорізької АЕС.

«Енергоатом» раніше заявив про десятий блекаут на окупованій РФ Запорізькій АЕС – 23 вересня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Представники МАГАТЕ на ЗАЕС підтвердили, що аварійні дизельні генератори почали працювати для забезпечення станції електроенергією.

Натомість російська сторона каже, що зовнішнє електроживлення припинилося нібито через вогневу дію з боку ЗСУ.

У заяві МАГАТЕ зазначається, що, зі свого боку, Україна заявила про готовність відремонтувати резервну лінію електропередач 330 кВ, яка була відключена з початку травня, але військова ситуація поки що також не дозволяє цього зробити.

Президент Володимир Зеленський назвав критичною ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції, що залишилася без електропостачання через російські обстріли.