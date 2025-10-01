Блекаут на ЗАЕС: Ґроссі закликав Україну і РФ забезпечити проведення необхідних ремонтних робіт

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) співпрацює з «обома сторонами військового конфлікту», щоб допомогти якомога відновити зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України, заявив генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі.

«Найбільша атомна електростанція Європи вже понад тиждень залишається без зовнішнього електропостачання, що є найтривалішою такою подією за понад три з половиною роки війни. Я постійно контактую з обома сторонами з метою забезпечення швидкого повторного підключення станції до електромережі», – сказав він 30 вересня.

За його словами, хоча станція працює на аварійних дизель-генераторах – і немає безпосередньої небезпеки, поки вони продовжують працювати, але «це явно нестійка ситуація з точки зору ядерної безпеки».



У МАГАТЕ зазначають, що зараз на ЗАЕС експлуатується вісім паливних баків аварійних дизель-генераторів (EDG), дев’ять додаткових блоків перебувають у режимі очікування, а три – на технічному обслуговуванні. Протягом минулого тижня станція чергувала ті, що працюють, щоб обслуговувати деякі з тих, що простоюють, та забезпечувати безперервну доступність.

Окупована Росією ЗАЕС повідомила команду МАГАТЕ, що на об’єкті все ще є запаси палива, розраховані на понад 10 днів роботи, а регулярні зовнішні поставки підтримуватимуть цей рівень.

У заяві МАГАТЕ зазначається, що, зі свого боку, Україна заявила про готовність відремонтувати резервну лінію електропередач 330 кВ, яка була відключена з початку травня, але військова ситуація поки що також не дозволяє цього зробити.



«Поточний стан реакторних блоків та відпрацьованого палива стабільний, якщо аварійні дизельні генератори здатні забезпечувати достатню потужність для підтримки основних функцій, пов’язаних з безпекою, та охолодження», – сказав Ґроссі.

Він рішуче закликав обидві сторони співпрацювати з МАГАТЕ та забезпечити проведення необхідних ремонтних робіт.



У разі повного знеструмлення без зовнішнього живлення та без роботи електрогенераторів ядерне паливо може розплавитися, якщо живлення не буде відновлено вчасно, попереджає агентство.

«Енергоатом» раніше заявив про десятий блекаут на окупованій РФ Запорізькій АЕС – 23 вересня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Представники МАГАТЕ на ЗАЕС підтвердили, що аварійні дизельні генератори почали працювати для забезпечення станції електроенергією.

В «Укренерго» заявили, що 23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми. У компанії стверджують, що на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує.

Натомість російська сторона каже, що зовнішнє електроживлення припинилося нібито через вогневу дію з боку ЗСУ.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.